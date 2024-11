Após se enfrentarem, Mike Tyson e Jake Paul desafiam novos oponentes

Jake Paul venceu Mike Tyson por decisão unânime dos juízes, neste sábado (16), no AT&T Stadium, em Arlington, Texas (EUA). Após a luta, os lutadores demostraram respeito mutualmente e já desafiaram novos adversários para o futuro.

No duelo de gerações, Jake Paul vence Mike Tyson em luta sem emoção

Derrotado, Mike Tyson foi perguntado se esta foi a última luta dele. Após dizer que não quer aposentar, a lenda do boxe desafiou o irmão de Jake: Logan.

- Eu não sei. Depende da situação. Talvez o irmão dele seja o próximo - afirmou Tyson, que foi respondido por Logan.

- Eu vou te matar, Mike - afirmou Logan em tom descontraído, desafiado por Tyson.

Logan Paul, irmão de Jake Paul (Foto: Brett Carlsen / AFP)

Atualmente, Logan Paul faz parte da WWE, empresa de entretenimento esportivo onde o influenciador é um dos grandes nomes. Neste ano, Logan foi campeão dos Estados Unidos, onde defendeu o cinturão na WrestleMania, o maior evento de wrestling profissional do mundo. No boxe, Paul tem carreira curta, com uma vitória e uma derrota.

Na vez de Jake Paul, o vencedor da luta provocou Canelo Álvarez, ao afirmar que ele não precisa enfrentar o pugilista mexicano.

- Canelo precisa de mim, então eu nem vou o desafiar para uma luta. Ele sabe que ele quer o dinheiro e ele sabe onde está o cara do dinheiro - finalizou Jake.

Canelo é um dos grandes nomes do boxe (Foto: Reprodução/Instagram)

Saúl "Canelo" Álvarez é o atual campeão mundial na categoria de meio-pesado da OMB, de supermédio da AMB (Super) e de médio pelo CMB. Já foi campeão da The Ring e campeão unificado na categoria médio-ligeiro (66,7–69,9 kg) do CMB e AMB. Atualmente o pugilista tem 34 anos.