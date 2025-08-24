menu hamburguer
Hinchcliffe aponta Bortoleto como melhor novato da F1 2025: ‘Tem sido impressionante’

James Hinchcliffe aponta brasileiro como o melhor das quatro caras novas do circuito

Bortoleto GP Hungria. Foto: Reprodução /Intagram @gabrielbortoleto_
imagem cameraBortoleto dá entrevista durante o GP da Hungria (Foto: Reprodução/Instagram)
0b4d39c1-0cb5-4d31-a32c-7e9a8a96e1c1_Avatar GP
Grande Premio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/08/2025
14:56
  • Matéria
  • Mais Notícias

Piloto da Lamborghini no IMSA Sportscar ex-Indy, James Hinchcliffe destacou Gabriel Bortoleto como o estreante mais impressionante da temporada 2025 da Fórmula 1 até o momento. O canadense, que também é comentarista do canal americano NBC, destacou a performance diante de Nico Hülkenberg e afirmou que, caso pudesse escolher um novato para reforçar a Cadillac em sua estreia na categoria em 2026, optaria pelo brasileiro.

A marca da General Motors vai compor o grid como a 11ª escuderia da F1, mas ainda não anunciou a dupla de pilotos para o ano de estreia. Valtteri Bottas deve ser oficializado no GP dos Países Baixos. Enquanto isso, a outra vaga segue uma incógnita.

Para Hinchcliffe, entretanto, Bortoleto merece atenção especial dos fãs de F1. Questionado no podcast The Red Flags sobre qual novato escolheria caso estivesse na posição da Cadillac, não hesitou: “Dos quatro que estão aí agora? Provavelmente Bortoleto“.

Ele tem sido super impressionante porque aquele carro não é grande coisa. E mesmo quando é bom para a Sauber, ainda não é um carro competitivo — comentou.

— Nico é conhecido como um dos melhores em classificação, e Gabriel é superior até agora, isso é impressionante. Mostra desempenho no sábado e depois confirma no domingo. Se classificou bem na Áustria e sustentou a posição, e depois fez uma grande corrida na Hungria — emendou.

Além de exaltar as performances na pista, o ex-piloto também fez questão de destacar a trajetória de Bortoleto até a F1.

— O que gosto nele é que é um garoto que veio do nada, teve de trabalhar duro e vencer para continuar no caminho até chegar aqui. Até a Hungria, ele foi o estreante mais impressionante — elogiou Hinchcliffe.

Fórmula 1 volta às pistas após o recesso do verão europeu entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.

