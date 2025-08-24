Neste domingo (24), o Brasil fez o primeiro jogo do país na história da Copa do Mundo de Rugby feminino, em Northampton, na Inglaterra. A Seleção Brasileira perdeu de 66 a 6 para a África do Sul, uma das grandes potências da modalidade. Mesmo com a derrota, a capitã da equipe afirmou que a equipe está orgulhosa.

As Yaras fizeram história ao defender o Brasil e uma equipe Sul-Americana pela primeira vez em uma Copa do Mundo de Rugby. As brasileiras entraram no gramado do estádio Franklin’s Gardens com borduna, artefato indígena do povo Rikbaktsa, símbolo de força e proteção. Desde o início, as atletas foram ovacionadas pela torcida presente.

Com muita intensidade e empenho, aos 10 minutos da partida, a catarinense Raquel Kochhann marcou os dois primeiros pontos do Brasil na história da competição, derivado de duas penalidades. A brasileira foi a porta-bandeira do Time Brasil na Cerimônia de Abertura de Paris 2024 e, hoje, voltou a marcar a história do país.

Eshyllen Coimbra, capitã das Yaras, terminou o confronto com o maior número de tackles realizados, com 19. Em entrevista após a partida, a atleta afirmou que as atletas estão orgulhosas pela participação do Brasil na Copa do Mundo de Rugby.

—É uma honra estar aqui. Temos 100% de certeza de que saímos daqui orgulhosas por termos dado tudo de nós. Sabíamos que não seria um jogo fácil, mas lutamos até o final e demos o nosso melhor”— Disse Eshyllen Coimbra.

Além da capitã, o treinador da Seleção Brasileira também fez comentários sobre a partida. Para Emiliano Caffera, jogos desse nível são importantes para a evolução da equipe.

—O placar não é o que estávamos buscando, mas as jogadoras deram tudo que podiam. Elas precisam de mais jogos deste nível para evoluir, é a única opção. Não é fácil estar sempre se defendendo, já que ficam pouco com a posse de bola e acabam tendo um desgaste maior. Mas vejo que agora entenderam melhor a dinâmica dos jogos que terão pela frente e acredito que teremos uma segunda rodada melhor— analisou uruguaio Caffera.

O Brasil volta aos gramados no próximo domingo (31), em Exter, na Inglaterra, pela segunda partida da Copa do Mundo de Rugby. As Yaras enfrentam a França, que estreou com vitória contra a Itália por 24 a 0.