Jon Jones segue campeão, Charles do Bronx vence e mais; veja os resultados do UFC 309

Em noite com grandes combates, o UFC 309 entrou para a história, neste domingo (17), no Madison Square Garden, em Nova Iorque, Estados Unidos. Com direito à vitória de Jon Jones em cima de Stipe Miočić e de Charles do Bronx sobre Michael Chandler, o card principal contou com cinco disputas.

JON JONES X STIPE MIOCIC - PESO PESADO

Jon Jones defendeu com sucesso o seu título dos pesos pesados do UFC em uma batalha eletrizante contra Stipe Miočić. No primeiro round, Jones levou a luta para o solo com um golpe de judô e, apesar de uma série de cotoveladas, não conseguiu finalizar o adversário. No segundo round, Miočić tentou ser mais agressivo, mas o campeão se manteve firme, neutralizando os ataques e estudando o jogo de seu oponente.

No terceiro, Stipe arriscou mais, mas Jones aproveitou a oportunidade para contra-atacar e desorientar o desafiante. Ao final do round, o campeão demonstrou sua superioridade ao acertar um chute giratório que levou Miočić ao chão, seguindo com uma sequência de golpes que resultou em um nocaute técnico, garantindo a vitória e a manutenção do título.

Soco de Jon Jones em Stipe Miočić (Foto: Sarah Stier / AFP)<br>

Após a luta, Jon Jones foi questionado sobre sua possível aposentadoria, mas não revelou quem será seu próximo oponente, deixando no ar as especulações sobre um possível confronto com Alex "Poatan" Pereira ou Tom Aspinall. Já Stipe Miočić anunciou que esta seria sua última luta no UFC, encerrando sua carreira após uma histórica passagem, que incluiu a conquista do título dos pesos pesados em uma única oportunidade.

CHARLES DO BRONX X MICHAEL CHANDLER - PESO LEVE

Charles "Do Bronx" Oliveira derrotou Michael Chandler por decisão unânime. No primeiro round, Oliveira demonstrou sua habilidade no chão ao derrubar Chandler e ficar por cima durante todo o tempo, mas não conseguiu encaixar nenhuma finalização, apesar das tentativas. No segundo assalto, o brasileiro foi agressivo, acertando socos, joelhadas e chutes, mas Chandler resistiu bem, defendendo mais uma tentativa de finalização no solo.

No terceiro round, Oliveira conseguiu ir para as costas de Chandler e chegou perto de um mata-leão, mas o americano mostrou uma defesa sólida e se manteve vivo no combate. No quarto assalto, "Do Bronx" voltou a controlar as costas de Chandler, porém, novamente falhou em finalizar o adversário.

Charles do Bronx comemora vitória no UFC 309 (Foto: Sarah Stier / AFP)

No round final, Chandler foi para o "tudo ou nada" e quase conseguiu reverter a luta, aplicando uma sequência de cotoveladas no solo que desnorteou o brasileiro. No entanto, Oliveira conseguiu retomar o controle e seguiu com sua pressão, embora sem conseguir a finalização. Quando o tempo se esgotou, ambos os lutadores se cumprimentaram. Na decisão dos juízes, Charles Oliveira foi declarado vencedor por decisão unânime, com as pontuações de 49-46, 49-46 e 50-45.

BO NICKAL x PAUL CRAIG - PESO MÉDIO

A luta entre os dois americanos foi travada, com pouquíssimas ações ofensivas, que irritou o público na arena. Nickal foi quem se saiu melhor e conseguiu abrir um corte em Craig na altura do olho. Com vaias, Bo Nickal venceu a luta por decisão unânime dos juízes e segue invicto no MMA, com sete vitórias.

VIVIANE ARAÚJO X KARINE SILVA - PESO MOSCA

Em uma guerra, Viviane Araújo levou a melhor contra Karine Silva. Já no primeiro round, a luta no chão foi equilibrada, com quase finalizações das duas. No segundo assalto, Vivi quase encaixou uma chave de braço e um triângulo, mas Karine escapou, o momento foi aplaudido de pé no Madison Square Garden.

Viviane Araújo comemora vitória (Foto: Sarah Stier / AFP)

No round decisivo, Araújo e Silva não abaixaram o ritmo, mas não conseguiram finalizar a luta. Com os juízes, Viviane Araújo venceu por decisão unânime.

MAURÍCIO RUFFY X JAMES LLONTOP - PESO LEVE

Em um combate bastante equilibrado, Mauricio Ruffy venceu James Llontop. O primeiro round foi mais estudado, com menos ataques. Mas no segundo e terceiro assalto foi uma verdadeira guerra, com o peruano acertando mais golpes, mas o brasileiro sendo mais efetivo, onde chegou a derrubar o oponente e abrir um grande corte perto do olho de Llontop. Na decisão dos juízes, Ruffy venceu por decisão unânime.

RESULTADOS DO CARD PRELIMINAR - UFC 309

O americano Marcus McGhee venceu o compatriota Jonathan Martínez por decisão unânime dos juízes O americano Jim Miller venceu o compatriota Damon Jackson por submissão no primeiro round O ugandense David Onana venceu mexicano Roberto Romero por decisão unânime dos juízes O polonês Marcin Tybura venceu o brasileiro Jhonata Diniz por nocaute técnico no segundo round

RESULTADOS DO CARD INICIAL - UFC 309