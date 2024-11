Em post nas redes sociais, Mike Tyson diz que não se arrependeu da luta contra Jake Paul

Mike Tyson não se arrependeu da luta que teve contra Jake Paul, no último sábado (16), no AT&T Stadium, em Arlington, Estados Unidos. Apesar da derrota, a lenda do boxe mostrou gratidão de poder pisar em um ringue novamente após quase morrer em junho por causa de problemas de saúde.

continua após a publicidade

➡️ No duelo de gerações, Jake Paul vence Mike Tyson em luta sem emoção

Tyson perdeu para Paul, em decisão unânime dos juízes. Os fãs da lenda do boxe ficaram bastantes decepcionados, já que o ex-campeão dos pesos pesados ​​de 58 anos mostrou sua idade e não conseguiu gerar qualquer ataque contra seu oponente mais jovem. Apesar disso, Mike não se arrependeu da luta.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em post nas redes sociais, Tyson mostrou gratidão em ter lutado novamente, já que quase morreu em junho. A lenda do boxe sofreu uma crise de úlcera, onde ficou bastante debilitado e que adiou a data do combate, que estava previsto para ocorrer em julho.

continua após a publicidade

- Essa é uma daquelas situações em que você perdeu, mas ainda assim venceu. Sou grato pela noite passada. Não me arrependo de entrar no ringue uma última vez. Quase morri em junho. Fiz oito transfusões de sangue. Perdi metade do meu sangue e 25 lb (11 kg) no hospital e tive que lutar para ficar saudável para lutar, então venci - postou Tyson no X.

- Ter meus filhos me vendo ficar de igual para igual e terminar oito rounds com um lutador talentoso com metade da minha idade na frente de um estádio lotado do Dallas Cowboys é uma experiência que nenhum homem tem o direito de pedir. Obrigado - finalizou.

continua após a publicidade

Jake Paul e Mike Tyson durante a luta (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

➡️ Na estreia como profissional, Whindersson Nunes perde para Neeraj Goyat

Mike passou mal durante viagem para Miami, começou a passar mal, com enjoo e tontura. Logo depois, foi diagnosticado com crise de úlcera, que o levou a vomitar sangue e a passar por atendimento de emergência. Após se recuperar, Tyson tranquilizou os fãs e seguidores, ao falar que estava tudo bem. Porém, o boxeador revelou no documentário “Countdown: Paul vs Tyson”, da Netflix, mais detalhes sobre o incidente.

- Uma semana e meia atrás eu estava treinando e indo muito bem, mas, de repente, comecei a me sentir cansado. Fui ao banheiro e vomitei sangue. A próxima coisa que sei é que estava no chão, defecando alcatrão - revelou Mike, que sofria com uma úlcera de 6,5 centímetros, que estava sangrando.

Apesar das preocupações de amigos e familiares, ele estava determinado a voltar aos treinos para lutar com Jake Paul.

- Mal posso esperar para sair dessa p*, cara. Deus, eu quero lutar e começar a treinar - expressou Mike Tyson.