Brasileirão de futsal: Atlético Piauiense e Traipu empatam no jogo de ida da final

O Atlético Piauiense e o Traipu empataram por 1 a 1 no jogo de ida da final do Brasileirão de Futsal, na Arena Verdão, em Teresina. O time visitante se mostrou mais agressivo, enquanto o dono da casa aproveitou o momento certo para marcar. A partida foi transmitida ao vivo pelo Lance!. Vem ver o jogo completo!

O primeiro tempo começou movimentado, com muita intensidade do Traipu, que se mostrou mais agressivo em quadra. Nos primeiros minutos do jogo, o visitante já emplacou um ataque potente e descolou um escanteio ao seu favor. O Atlético Piauiense não conseguiu acompanhar o ritmo forte e apareceu mais cauteloso, apesar de ter tido chances reais de marcar, principalmente com um cabeceio dentro da área.

O jogo seguiu equilibrado, mas com mais potência do visitante, que abriu o placar faltando menos de três minutos para o fim da parcial. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Everton José driblou dois defensores rivais e, com uma batida cruzada, balançou a rede.

Na segunda metade do duelo, o dono da casa voltou mais efetivo e criou mais chances no ataque. Aos quatro minutos, Nardinho aproveitou que o goleiro estava adiantado, chutou do meio da quadra e empatou o jogo na Arena Verdão. O jogo seguiu equilibrado, com os dois times cautelosos, mas agressivos.

Nos último minuto da partida, os torcedores da casa reacenderam as esperanças. O Atlético Piauiense sofreu uma falta e ganhou um tiro livre. Leo brandão foi para cobrança, mas desperdiçou a oportunidade. Andrey, goleiro do Traipu, defendeu a cobrança e garantiu o empate até o fim da partida.

Os times voltam a se enfrentar no jogo de volta, no próximo domingo (30), às 13h (de Brasília), no ginásio João Paulo II, em Arapiraca. O Lance! transmite a partida ao vivo com imagens!

Final do Brasileirão de Futsal

A edição atual é a segunda da história da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), e marca mais uma decisão 100% nordestina. Em 2024, Fortaleza e Apodi chegaram à final, com conquista da equipe cearense.

O Atlético Piauiense, sob o comando de André Biés, seis vezes campeão nacional, conta com nomes experientes como Fernandinho e Pesk, além do pivô Jé - com oito gols no torneio - e do goleiro Lambão, que faziam parte do elenco do Fortaleza no título de 2024.

Já o Traipu conta com a juventude não só na quadra, mas também na área técnica. Davi Mendonça, filho do lendário Oswaldo Mendonça, tem apenas 35 anos, mas já esteve listado entre os dez melhores técnicos do mundo na modalidade após um trabalho com o Semey, do Cazaquistão. Eric e Lukinhas, principais armas ofensivas, têm nove gols cada e dividem o topo da artilharia com Daniel (São Miguel) e Kassula (Chapecoense), ambos já eliminados.