Após derrota no ATP Finals, Musetti desiste da Copa Davis

O italiano Lorenzo Musetti desistiu de participar da seleção italiana de tênis, que disputará a Copa Davis na próxima semana, logo após ser derrotado pelo atual número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, no ATP Finals. Assim, a equipe europeia aposta em Flavio Cobolli (22º no ranking mundial), Lorenzo Sonego (39º) e Matteo Berrettini (56º), além dos duplistas Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

continua após a publicidade

➡️Alcaraz iguala feitos históricos e se garante no topo no ATP Finals; entenda

O motivo da desistência foi duplo: o desgaste físico após uma longa sequência de torneios e uma situação familiar delicada. Sua esposa, Veronica Confalonieri, está prestes a ter o segundo filho do casal, e Musetti quer voltar para a Itália para acompanhar o nascimento da criança.

Musetti explicou sua decisão, que foi tomada em acordo com o capitão Filippo Volandri:

— Tendo em vista minha condição física e minha situação familiar, e de acordo com o capitão Filippo Volandri, decidi que não participarei das finais da Copa Davis em Bolonha — disse Musetti na coletiva de imprensa.

continua após a publicidade

— Obviamente, lamento muito pela forma como cheguei a essa competição. Com uma abordagem melhor, talvez eu conseguisse jogá-la, apesar do compromisso familiar — acrescentou o italiano.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Lorenzo Musetti foi confirmado no Rio Open 2026 (Foto: MAX SLOVENCIK / APA / AFP) / Austria OUT / AUSTRIA OUT / AUSTRIA OUT)

Esta foi a primeira vez que Musetti participou do ATP Finals, saindo com um histórico de uma vitória e duas derrotas (para Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, com vitória contra Alex de Minaur).

continua após a publicidade

Copa Davis

A Itália enfrenta a Áustria nas quartas de final da Copa Davis em casa, para buscar o tricampeonato. Apesar dos desfalques, os italianos seguem como um dos principais favoritos ao título. As quartas de final também terão confrontos entre França e Bélgica, Espanha e República Tcheca e Argentina e Alemanha.

O Brasil, por sua vez, já foi eliminado desta edição do torneio em equipes, mas em setembro, João Fonseca superou o grego Tsitsipas e garantiu os brasileiros para a fase classificatória da temporada de 2026.