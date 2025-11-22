A Copa Davis conheceu seus finalistas. Neste sábado (22), a Espanha venceu uma batalha dramática contra a Alemanha e garantiu sua vaga para enfrentar a Itália na grande decisão do torneio entre nações. A final, que acontece neste domingo (23) em Turim (ITA), colocará frente a frente duas potências do tênis mundial, curiosamente desfalcadas de seus maiores astros: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Espanha sofre, mas bate a Alemanha nas duplas

A classificação espanhola veio com emoção. No primeiro jogo de simples, Pablo Carreño Busta colocou a Espanha na frente ao vencer Jan-Lennard Struff por 2 sets a 0 (6/4 e 7/6).

Na segunda partida, o desafio era enorme: Jaume Munar enfrentou Alexander Zverev, número 3 do mundo e campeão olímpico. Em um duelo equilibrado, o alemão confirmou o favoritismo e venceu por 2 sets a 0, com um duplo 7/6, forçando o jogo de desempate.

A decisão ficou para as duplas. A parceria espanhola formada por Marcel Granollers e Pedro Martínez venceu o primeiro set, viu os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz empatarem, mas garantiu a vitória no terceiro e decisivo set (6/3), selando a classificação por 2 a 1 no confronto. Vale lembrar que a Espanha não conta com Carlos Alcaraz, que optou por não jogar para priorizar sua recuperação física.

Itália busca o 'tri' consecutivo na final da Copa Davis

A Itália, que joga em casa, já havia garantido sua vaga na sexta-feira (21) ao bater a Bélgica. Matteo Berrettini venceu Raphael Collignon com tranquilidade (6/3 e 6/4), enquanto Flávio Cobolli precisou suar para derrotar Zizou Bergs em uma batalha de três sets decidida em um tie-break longo (15 a 13).

Atual bicampeã (2023 e 2024), a equipe italiana busca o terceiro título consecutivo, mesmo sem a presença do número 1 do mundo, Jannik Sinner, que liderou o país nas conquistas anteriores.

A final coloca em quadra muita tradição. A Espanha é a sexta maior campeã da história da Copa Davis, com seis títulos, mas não vence desde 2019. Já a Itália soma três conquistas em sua história e vive a hegemonia recente do torneio.