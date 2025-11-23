Bastidores UFC Qatar: Ian Garry e Khamzat Chimaev trocam provocações e tapas
Teve muita provocação entre o russo e o irlandês nos corredores do evento
O UFC Qatar aconteceu neste sábado (22), em Doha, no Qatar, e foi dominado pelos russos. Na luta principal, Arman Tsarukyan derrotou Dan Hooker por nocaute no segundo round. Já nos bastidores do evento, Khamzat Chimaev e Ian Garry trocaram provocações, com direito até a um empurrão do russo.
Em um vídeo publicados nas redes sociais do próprio Ian Garry, os lutadores trocaram farpas, após se esbarrarem nos bastidores do UFC Qatar.
Segundo as imagens, Ian Garry se despede com dois tapas fortes nas costas do russo, que retribui da mesma maneira, até então, sem grandes problemas. A confusão, porém, se inicia quando o irlândes volta a falar com Chimaev e o segurança do russo se coloca no meio dos dois.
Nesse momento, Ian diz "ele não vai brigar comigo, ele está bem", até que pergunta para Chimaev "O que está errado?". Depois disso, o russo dá um empurrão no irlandês, sendo separado por seguranças logo na sequência.
Após o empurrão, as provocações aumentaram. Ian Garry chamou o russo de "criança" e disse que ele "deveria se portar como um campeão". No instagram, ele publicou o vídeo do momento com a legenda "
Um campeão ou uma criança? Tão desnecessário".
Dentro do octógono, Ian Machado Garry derrotou Belal Muhammad por decisão unânime, no UFC Qatar.
CARD PRINCIPAL
- Tagir Ulanbekov x Kyoji Horiguchi - Kyoji Horiguchi derrotou Tagir Ulanbekov por finalização (mata-leão) no R3;
- Waldo Cortes Acosta x Shamil Gaziev - Waldo Cortes-Acosta derrotou Shamil Gaziev por nocaute (soco) aos 1min22s do R1;
- Jack Hermansson x Myktybek Orolbai - Myktybek Orolbai derrotou Jack Hermansson por nocaute (soco) aos 2min46s do R1;
- Volkan Oezdemir x Alonzo Menifield - Volkan Oezdemir derrotou Alonzo Menifield por nocaute (soco) aos 1min27s do R1;
- Belal Muhammad x Ian Machado Garry - Ian Machado Garry vence por decisão dos juízes e se aproxima de disputar o cinturão;
- Arman Tsarukyan x Dan Hooker - Arman Tsarukyan vence por nocaute no R2.
CARD PRELIMINAR
- Marek Bujlo x Denzel Freeman - Round 1: 30-27/ Round 2: 29-28/ Round 3: 29-28 - Denzel Freeman venceu;
- Nurullo Aliev x Shem Rock - Round 1: 30-27/ Round 2: 30-27/ Round 3: 30-27 - Aliev venceu;
- Ismail Naurdiev x Ryan Loder - Round 1: Naurdiev nocauteia com um minuto e 26 segundos do primeiro round e vence;
- Bekzat Almakhan x Aleksandre Topuria - Round 1: 30-27/ Round 2: 30-27/ Round 3: 29-28 -Aleksandre Topuria venceu;
- Abdul Rakhman Yakhyaev x Raffael Cerqueira - Abdul-Rakhman Yakhyaev derrotou Raffael por finalização (mata-leão) aos 33seg do R1;
- Alex Perez x Asu Almabayev - Asu Almabayev derrotou Alex Perez por finalização (guilhotina) aos 22seg do R3
- Nicolas Dalby x Saygid Izagakhmaev - Round 1: 29-28/ Round 2: 28-29/ Round 3: 29-28 - Nicolas vence pela decisão dos juízes;
- Bogdan Grad x Luke Riley - Luke Riley vence por nocaute.
