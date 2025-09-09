Com recorde de 4.700 atletas de 27 estados, de escolas públicas e privadas de até 17 anos, começam, nesta quarta-feira (10), em Brasília, os Jogos da Juventude, com produção do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Melhor mesa-tenista da história do país, Hugo Calderano é uma das muitas estrelas que já subiram ao pódio do evevento e que têm traçado um caminho de vitórias nos esportes olímpicos.



➡️ Hugo Calderano confirma o favoritismo na estreia do WTT de Macau

➡️ Quantas posições Calderano pode subir no WTT de Macau

continua após a publicidade

Além de Calderano, Sarah Menezes, Rosamaria e Paulo André brilharam

Desde 2000, ano da primeira edição, os Jogos da Juventude têm sido palco de conquistas de atletas que, anos mais tarde, se consagraram internacionalmente. Calderano, por exemplo, hoje com 29 anos, subiu ao pódio em 2008 e 2009. E 2008 também marcou a primeira competição internacional de Calderano: o Latino-Americano Mirim, na Argentina (foto abaixo). Naquela ocasião, o brasileiro foi bronze ao lado de Daniel Carvalho.

Hugo Calderano em 2008, no Latino-Americano Mirim, na Argentina, quando foi bronze nas duplas (Divulgação)

Em 2025, entre outras conquistas, o mesa-tenista foi campeão da Copa do Mundo e vice mundial.

No atletismo, Paulo André, campeão mundial do revezamento 4x100m, participou dos Jogos da Juventude em 2013 (Belém), 2014 (João Pessoa) e 2015 (Londrina). Nessa última edição, o velocista faturou o ouro nos 100m e 200m.



De 2006 a 2011, um dos nomes que disputaram o vôlei nos Jogos da Juventude foi Rosamaria, uma das estrelas da seleção que foi prata em Tóquio-2020 e, recentemente, bronze no Mundial da Indonésia.

Primeira medalhista de ouro do judô brasileiro olímpico, Sarah Menezes, hoje técnica da seleção, conquistou o bi dos Jogos da Juventude, em 2005 e 2007.

continua após a publicidade

- Os Jogos da Juventude CAIXA Brasília 2025 são nosso evento conceito, onde damos visibilidade às nossas principais iniciativas em todas as áreas e buscamos implementar inovações. Como, por exemplo, o remo virtual que chega como nossa 20ª modalidade, mostrando nosso olhar para mundo dos esportes eletrônicos e nos aproximando ainda mais dos jovens", afirma Manoela Penna, Diretora de Comunicação e Marketing do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte