Jannik Sinner passou pelo primeiro teste na volta após três meses de suspensão por doping. Neste sábado (10), o número 1 do mundo estreou com vitória no Masters 1000 de Roma: 6/3 e 6/4 contra o argentino Mariano Navone (99º). O próximo rival do italiano é o lucky loser holandês Jesper de Jong (93º), que, semana passada, superou o brasileiro João Fonseca na estreia do Challenger de Estoril.

No confronto direto, a vantagem é de Sinner, que superou o rival no único jogo até hoje entre ambos, no Aberto da Austrália de 2024.

- O resultado não importa, é um dia marcante para mim. É um sentimento incrível. Esperei um período um pouco longo para esse momento. Estou muito feliz por estar de volta. É muito difícil ter o feedback correto quando você não tem nenhuma partida e é exatamente o que preciso. Estou muito feliz com a vitória de hoje - celebrou o anfitrião.

Já o Brasil não tem mais representantes na chave de simples, já que Thiago Wild (120º), que havia furado o qualifying, perdeu para o lucky loser boliviano Hugo Dellien (103º), por 4/6, 6/3 e 6/4. Inicialmente, o brasileiro enfrentaria o canadense Felix Auger-Aliassime, que acabou desistindo do torneio, por conta de uma lesão.

Sem jogar desde a conquista do Aberto da Austrália, em janeiro, Sinner revelou, nesta semana, que está feliz, mas, ao mesmo tempo, curioso em saber como será seu retorno às quadras.

Após doping, Sinner busca troféu inédito

Em Roma, o anfitrião busca troféu inédito e seu quinto desse nível no currículo. Até hoje, na capital italiana, sua melhor participação foi em 2022, quando parou nas quartas de final, diante do grego Stefanos Tsitsipas. Já na última aparição de Sinner em Roma, em 2023, seu algoz foi um compatriota de Navone: Francisco Cerundolo, nas oitavas de final.

Dos 19 títulos de Sinner como profissional, apenas um foi no saibro, como o de Roma; Em Umag, em 2022.