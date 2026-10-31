AO VIVO: siga o card completo do UFC Vegas 123, com Moicano em destaque
Evento é realizado no Meta Apex, em Las Vegas (EUA), a partir das 18h (de Brasília)
Em mais um evento com o Brasil de destaque, o UFC volta a Las Vegas neste sábado (31), dia de Halloween, tradicional feriado norte-americano. A luta principal coloca frente a frente o brasileiro Renato Moicano e o australiano Tom Nolan. No card completo, outros quatro brazucas entram em ação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
ATUALIZAÇÃO: O início do card preliminar está agendado para às 18h (de Brasília).
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Acompanhe o card
*EM ATUALIZAÇÃO
Seis anos depois da despedida de Anderson Silva, Renato Moicano volta a colocar o Brasil em destaque no Halloween. O brasileiro tenta defender seu lugar no top-10 da categoria diante de Nolan. Do outro lado do octógono, o australiano que vem de cinco vitórias consecutivas e fará sua primeira luta principal no UFC.
FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 122
📆 Data: 31 de outubro de 2026
⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 21h
Peso-leve (até 70,3 kg): Renato Moicano (70,7 kg) x Tom Nolan (70,5 kg)
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Randy Brown (77,3 kg) x Jacobe Smith (77,3 kg)
Peso-mosca (até 56,7 kg): Ode Osbourne (57,1 kg) x Cody Durden (57,1 kg)
Peso-galo (até 61,2 kg): Yana Santos (61,4 kg) x Luana Santos (61,6 kg)
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jean-Paul Lebosnoyani (77,3 kg) x Farman Hasanov (77,5 kg)
Card Preliminar - 18h
Peso-pena (até 65,7 kg): Francis Marshall (67,1 kg)* x Dakota Hope (66 kg)
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Rodrigo Sezinando (77,3 kg) x Theodor Berggren (77,5 kg)
Peso-pena (até 65,7 kg): Julian Erosa (66 kg) x Jeong Yeong Lee (66 kg)
Peso-médio (até 83,9 kg): Zachary Reese (83,9 kg) x Mickey Gall (84,1 kg)
Peso-médio (até 83,9 kg): Nick Klein x Joe Kropschot (84,3 kg)
Peso-palha (até 52,1 kg): Talita Alencar x Piera Rodriguez (52,3 kg)
Peso-mosca (até 56,7 kg): Lucia Szabova (56,9 kg) x Tainara Lisboa (56,7 kg)
*Francis Marshall pesou acima do limite permitido para o peso-pena.
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