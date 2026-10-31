A Fórmula 1 retornou às atividades do GP da Cidade do México 2026, neste sábado (31), com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Autódromo Hermanos Rodríguez, na capital mexicana, e volta ainda hoje para a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

Acompanhe o TL3

*EM ATUALIZAÇÃO

Leclerc pula de sexto para segundo.

McLaren fecha o "pódio", com Norris em segundo e Piastri em terceiro.

Kimi Antonelli registra o tempo mais rápido do fim de semana, com 1m17s601, e é o novo líder.

Demorou pouco a liderança de Russell. Norris supera o compatriota por 0,2 segundo e vai para o topo.

De macios, Russell assume a ponta, ao virar 1m18s107.

Os únicos sem tempos marcados são Bortoleto e Pérez. Ambos tiveram problemas com o carro e não retornarão à pista.

E a disputa na Ferrari continua... Leclerc leva a melhor sobre Hamilton mais uma vez e é o novo líder.

Hamilton melhora tempo e supera Leclerc no topo da sessão.

Problema na Audi tira Bortoleto no terceiro treino livre.

Não demorou, porém, para Leclerc acertar um bom tempo. Monegasco vira 1m18s720 e supera Antonelli pela liderança.

Enquanto isso, Norris, Leclerc e Hamilton erram em suas tentativas de concluir uma volta rápida.

Como de costume, Antonelli passa a liderar a sessão.

Gasly é o novo líder, com 1m19s304.

Assim como Bortoleto, Fernando Alonso relatou problemas em sua Aston Martin.

Bortoleto segue nos boxes. Na rápida passagem pela pista, não conseguiu marcar volta rápida.

Primeiros tempos marcados, e é Nico Hulkenberg quem lidera a sessão. Alemão virou 1m20s572.

Brasileiro mal foi para a pista e já está de volta à garagem da Audi.

Com apenas 10 minutos de treino na sexta, Gabriel Bortoleto rapidamente sai dos boxes e entra na ação.

Ryo Hirakawa é o primeiro a ir à pista. Piloto japonês substituirá Esteban Ocon, da Haas, no restante do GP do México.

COMEÇOU!

Terceiro treino livre do GP da Cidade do México começa em 15 minutos.

Relembre o GP dos EUA:

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Previsão de chuva para etapa

No sábado (31), as temperaturas devem variar entre 13 °C pela manhã e 27 °C durante a tarde, enquanto a pista pode superar os 40 °C e chegar perto dos 45 °C. O céu terá períodos de sol entre nuvens, e há possibilidade de neblina nas primeiras horas do dia, principalmente se houver chuva na véspera. A chance de precipitação durante a tarde e a noite é de apenas 20%, com ventos próximos de 10 km/h.

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Já o domingo (1º), dia da corrida, deve apresentar as melhores condições do fim de semana. A temperatura ficará entre 13 °C e 27 °C, sem previsão de chuva no momento, enquanto os ventos terão média de 8 km/h e rajadas de até 25-30 km/h. Com o céu predominantemente aberto, a pista pode chegar aos 45 °C, embora algumas nuvens devam aparecer durante a tarde.