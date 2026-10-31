AO VIVO: siga o treino livre 3 do GP da Cidade do México pela F1 2026
Acompanhe volta a volta da terceira atividade na capital mexicana
A Fórmula 1 retornou às atividades do GP da Cidade do México 2026, neste sábado (31), com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Autódromo Hermanos Rodríguez, na capital mexicana, e volta ainda hoje para a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
Acompanhe o TL3
*EM ATUALIZAÇÃO
- Leclerc pula de sexto para segundo.
- McLaren fecha o "pódio", com Norris em segundo e Piastri em terceiro.
- Kimi Antonelli registra o tempo mais rápido do fim de semana, com 1m17s601, e é o novo líder.
- Demorou pouco a liderança de Russell. Norris supera o compatriota por 0,2 segundo e vai para o topo.
- De macios, Russell assume a ponta, ao virar 1m18s107.
- Os únicos sem tempos marcados são Bortoleto e Pérez. Ambos tiveram problemas com o carro e não retornarão à pista.
- E a disputa na Ferrari continua... Leclerc leva a melhor sobre Hamilton mais uma vez e é o novo líder.
- Hamilton melhora tempo e supera Leclerc no topo da sessão.
- Problema na Audi tira Bortoleto no terceiro treino livre.
- Não demorou, porém, para Leclerc acertar um bom tempo. Monegasco vira 1m18s720 e supera Antonelli pela liderança.
- Enquanto isso, Norris, Leclerc e Hamilton erram em suas tentativas de concluir uma volta rápida.
- Como de costume, Antonelli passa a liderar a sessão.
- Gasly é o novo líder, com 1m19s304.
- Assim como Bortoleto, Fernando Alonso relatou problemas em sua Aston Martin.
- Bortoleto segue nos boxes. Na rápida passagem pela pista, não conseguiu marcar volta rápida.
- Primeiros tempos marcados, e é Nico Hulkenberg quem lidera a sessão. Alemão virou 1m20s572.
- Brasileiro mal foi para a pista e já está de volta à garagem da Audi.
- Com apenas 10 minutos de treino na sexta, Gabriel Bortoleto rapidamente sai dos boxes e entra na ação.
- Ryo Hirakawa é o primeiro a ir à pista. Piloto japonês substituirá Esteban Ocon, da Haas, no restante do GP do México.
COMEÇOU!
- Terceiro treino livre do GP da Cidade do México começa em 15 minutos.
- Relembre o GP dos EUA:
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Previsão de chuva para etapa
No sábado (31), as temperaturas devem variar entre 13 °C pela manhã e 27 °C durante a tarde, enquanto a pista pode superar os 40 °C e chegar perto dos 45 °C. O céu terá períodos de sol entre nuvens, e há possibilidade de neblina nas primeiras horas do dia, principalmente se houver chuva na véspera. A chance de precipitação durante a tarde e a noite é de apenas 20%, com ventos próximos de 10 km/h.
Já o domingo (1º), dia da corrida, deve apresentar as melhores condições do fim de semana. A temperatura ficará entre 13 °C e 27 °C, sem previsão de chuva no momento, enquanto os ventos terão média de 8 km/h e rajadas de até 25-30 km/h. Com o céu predominantemente aberto, a pista pode chegar aos 45 °C, embora algumas nuvens devam aparecer durante a tarde.
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