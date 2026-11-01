Como Anderson Silva, Moicano sofre com 'maldição' no UFC Vegas
Ambas as derrotas aconteceram no dia 31 de outubro, quando é comemorado o Halloween
O Halloween parece não trazer muita sorte para os brasileiros no UFC. Ao longo da história da organização, apenas dois eventos foram realizados no dia 31 de outubro, e, em ambas as ocasiões, a luta principal terminou com uma derrota brasileira. Neste sábado (31), Renato Moicano acabou entrando para essa curiosa lista ao ser superado por Tom Nolan no UFC Vegas 123.
➡️ Moicano é nocauteado no UFC Vegas 123; veja resultados
O resultado de Moicano repetiu o que aconteceu há cinco anos, quando Anderson Silva também protagonizou o evento principal de uma edição realizada no Halloween. Na ocasião, o brasileiro enfrentou Uriah Hall no UFC Vegas 12 e acabou derrotado por nocaute técnico no quarto round.
Agora, o roteiro voltou a se repetir. Diante de Nolan, Moicano começou bem e conseguiu impor seu jogo no primeiro assalto, chegando a controlar o australiano no chão e trabalhar em busca de uma finalização. O panorama, porém, mudou completamente a partir do segundo round, e a luta chegou ao fim no terceiro.
Do controla à derrota
Primeiro round
Moicano começou tentando impor seu jogo e encontrou espaço para levar a luta ao chão. Antes disso, Tom Nolan conectou dois bons jabs, mas o brasileiro absorveu os golpes sem aparentar grandes problemas. Na sequência, Moicano acertou um chute forte no tronco do australiano e, pouco depois, conseguiu entrar na queda.
No chão, o brasileiro passou a controlar as ações e trabalhou para encontrar uma posição de finalização. Nolan chegou a se levantar, mas Moicano permaneceu nas costas do adversário, encaixando um forte controle com as pernas enquanto procurava uma brecha para finalizar.
O australiano tentou escapar jogando o corpo para trás, na tentativa de fazer Moicano cair de costas e aliviar a pressão. A estratégia, porém, não foi suficiente para se livrar do brasileiro, que manteve o controle e continuou ameaçando a finalização. Nolan respondeu com cotoveladas fortes na coxa de Moicano, mas o brasileiro terminou o round em posição dominante.
Segundo round
Nolan voltou mais agressivo e começou a encontrar cada vez mais distância para trabalhar seus golpes. O australiano acertou um bom chute de encontro e, depois de uma primeira tentativa de queda frustrada de Moicano, passou a castigar o brasileiro em pé.
Dois novos chutes certeiros atingiram Moicano em cheio e começaram a mudar o panorama da luta. O brasileiro conseguiu novamente levar o combate para o chão na segunda tentativa, mas o domínio durou pouco: o árbitro interrompeu a ação e mandou os dois lutadores retornarem à trocação.
A partir daí, Nolan passou a crescer de forma contundente. O australiano conectou mais chutes que balançaram Moicano e ainda acertou uma joelhada de encontro que deixou o brasileiro claramente desnorteado. Com o adversário em dificuldade, Nolan partiu para cima e passou a desferir golpes em sequência, enquanto Moicano buscava apenas sobreviver.
Já nos segundos finais, o australiano ainda conseguiu uma queda. Sem tempo suficiente para definir a luta, Nolan terminou o round em vantagem e deixou Moicano em uma situação complicada para o terceiro assalto.
Terceiro round
O cenário se repetiu no início do terceiro round. Nolan manteve a pressão, enquanto Moicano tentava resistir aos ataques e encontrar uma oportunidade para reagir. O brasileiro, no entanto, já vinha bastante desgastado depois da forte pressão sofrida no assalto anterior.
Com a luta chegando ao chão, Nolan aproveitou a posição para trabalhar o ground and pound. O australiano passou a acertar golpes por cima, aumentando progressivamente o castigo sobre Moicano. Sem resposta efetiva do brasileiro, o juiz interrompeu a disputa e declarou vitória de Tom por nocaute técnico.
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Com isso, Renato Moicano se tornou o segundo brasileiro a perder uma luta principal em um evento do UFC realizado no Halloween. Antes dele, Anderson Silva havia sido o único atleta do país a ocupar esse posto — e também terminou a noite derrotado. A coincidência levanta um sentimento de "maldição", principalmente pelo caráter assombrado do feriado norte-americano.
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