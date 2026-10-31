Piloto da F1 é desqualificado da classificação do GP do México
Apesar da punição, Liam Lawson foi liberado para correr neste domingo (1º)
Liam Lawson foi desclassificado do resultado da classificação do Grande Prêmio da Cidade do México neste sábado (31). A decisão foi tomada pelos comissários da FIA após a sessão, depois que uma análise técnica apontou uma irregularidade no comportamento do carro da Racing Bulls durante o Q2. Apesar disso, foi concedida permissão para o piloto disputar a corrida de domingo.
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De acordo com o documento divulgado pela FIA, o problema aconteceu no fim da volta mais rápida de Lawson no Q2. Depois de cruzar a linha de controle, o piloto não reduziu imediatamente a entrega de potência do carro, o que fez com que a taxa de redução da utilização do MGU-K não atingisse o nível determinado pelo regulamento técnico da Fórmula 1. A irregularidade fez com que o monoposto não cumprisse os requisitos previstos nos artigos C5.12.6 e C5.12.7.
A Racing Bulls reconheceu a violação e explicou aos comissários que o comportamento do carro não proporcionou qualquer vantagem de desempenho a Lawson. A equipe também informou que foi ela própria quem comunicou a irregularidade à FIA. Mesmo assim, os comissários entenderam que a ausência de ganho de performance não elimina a infração, já que os carros precisam permanecer em conformidade com o regulamento durante toda a atividade oficial.
Assim, os comissários ressaltaram que existem precedentes para situações semelhantes e que, nesses casos, a punição prevista é a desclassificação do resultado da classificação. Por esse motivo, Lawson perdeu oficialmente a posição que havia conquistado na sessão e largará no fundo do grid.
Lawson está liberado para correr
Apesar da desclassificação, Liam Lawson não foi impedido de participar do GP da Cidade do México. Em um segundo documento publicado pelos comissários, a FIA confirmou que o carro número 30 está elegível para largar na prova de domingo, seguindo os procedimentos previstos no regulamento para a formação do grid após a punição.
A decisão, portanto, altera a situação de Lawson para a corrida, mas não tira o piloto da etapa mexicana. A Racing Bulls terá agora de se preparar para a prova sabendo que o neozelandês terá 21 carros à sua frente desde a largada. Do outro lado da garagem, Arvid Lindblad segue largando em 8º lugar.
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