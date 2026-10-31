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Piloto da F1 é desqualificado da classificação do GP do México

Apesar da punição, Liam Lawson foi liberado para correr neste domingo (1º)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 22:40
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Neozelandês Liam Lawson, da RB, no treino classificatório para o GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Neozelandês Liam Lawson, da RB, no treino classificatório para o GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Liam Lawson foi desclassificado do resultado da classificação do Grande Prêmio da Cidade do México neste sábado (31). A decisão foi tomada pelos comissários da FIA após a sessão, depois que uma análise técnica apontou uma irregularidade no comportamento do carro da Racing Bulls durante o Q2. Apesar disso, foi concedida permissão para o piloto disputar a corrida de domingo.

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De acordo com o documento divulgado pela FIA, o problema aconteceu no fim da volta mais rápida de Lawson no Q2. Depois de cruzar a linha de controle, o piloto não reduziu imediatamente a entrega de potência do carro, o que fez com que a taxa de redução da utilização do MGU-K não atingisse o nível determinado pelo regulamento técnico da Fórmula 1. A irregularidade fez com que o monoposto não cumprisse os requisitos previstos nos artigos C5.12.6 e C5.12.7.

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A Racing Bulls reconheceu a violação e explicou aos comissários que o comportamento do carro não proporcionou qualquer vantagem de desempenho a Lawson. A equipe também informou que foi ela própria quem comunicou a irregularidade à FIA. Mesmo assim, os comissários entenderam que a ausência de ganho de performance não elimina a infração, já que os carros precisam permanecer em conformidade com o regulamento durante toda a atividade oficial.

Assim, os comissários ressaltaram que existem precedentes para situações semelhantes e que, nesses casos, a punição prevista é a desclassificação do resultado da classificação. Por esse motivo, Lawson perdeu oficialmente a posição que havia conquistado na sessão e largará no fundo do grid.

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Lawson está liberado para correr

Apesar da desclassificação, Liam Lawson não foi impedido de participar do GP da Cidade do México. Em um segundo documento publicado pelos comissários, a FIA confirmou que o carro número 30 está elegível para largar na prova de domingo, seguindo os procedimentos previstos no regulamento para a formação do grid após a punição.

A decisão, portanto, altera a situação de Lawson para a corrida, mas não tira o piloto da etapa mexicana. A Racing Bulls terá agora de se preparar para a prova sabendo que o neozelandês terá 21 carros à sua frente desde a largada. Do outro lado da garagem, Arvid Lindblad segue largando em 8º lugar.

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Arvid Lindblad e Liam Lawson no paddock do GP da Áustria pela F1 2026
Arvid Lindblad e Liam Lawson no paddock do GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: ERWIN SCHERIAU / APA / AFP)
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