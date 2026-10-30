AO VIVO: siga o treino livre 2 do GP da Cidade do México pela F1 2026
Acompanhe volta a volta da segunda atividade na capital mexicana
A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (30) às atividades do GP da Cidade do México 2026. A etapa é disputada no Autódromo Hermanos Rodríguez, na capital mexicana, e começou com os primeiros treinos livres no início da tarde. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
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Acompanhe o TL2
*EM ATUALIZAÇÃO
- Ainda nada de Gabriel Bortoleto sair dos boxes.
- Tímido até então, Russell chega para assumir a terceira posição, à frente de Antonelli.
- Antonelli até tenta, mas fica atrás de Leclerc em segundo e, na sequência, é superado por Norris.
- Leclerc voltou ao topo, ao virar 1m17s827.
- Disputa já voltou ao normal!
- Em falar em problemas no carro... Bortoleto ainda não conseguiu sair da garagem. Audi do brasileiro segue desmontada.
- Ferrari pede, e Hamilton para o carro na pista. Por isso, F1 aciona segundo safety car virtual do dia.
- Destaque para Fernando Alonso, que ocupa a sexta colocação.
- Norris é o mais rápido da sessão! De macios, o piloto da McLaren vira 1m18s161.
- Leclerc estava em volta (bem) rápida, mas é atrapalhado pelas Cadillacs e desacelera.
- Antonelli desbanca Hamilton por 0,002 segundo e sobe para 2ª colocação.
- Valtteri Bottas é o primeiro a ir à pista, quando a pitlane é liberada.
- Segundo treino livre retorna a partir das 19h18h (de Brasília)
- Vale lembrar que, diferentemente da classificação, o cronômetro do treino livre não para durante bandeira vermelha.
- Detritos na pista. Bandeira vermelha é acionada.
- Disputa forte, com direito a batida, entre Verstappen e Lawson.
- Novo líder na área! Repetindo o bom desempenho do TL1, Leclerc supera Hamilton e vai para o primeiro lugar. Monegasco foi cerca de 0,5 segundos mais rápido que o companheiro.
- Algum problema, ainda não identificado, atrasa a entrada de Bortoleto na sessão.
- Últimos campeões da F1, Norris e Verstappen ocupam a 3ª e 4ª posição, respectivamente.
- E a Ferrari chegou... Hamilton vira 1m18s741 e é o novo líder.
- Não demorou, porém, para ser superado por Hadjar. Na sequência, o francês é ultrapassado ainda por Piastri.
- Após os primeiros tempos marcados, Lindblad se destaca na liderança.
- Rápida bandeira amarela! Oliver Bearman sofreu um apagão no motor. Apesar do problema, o britânico consegue pôr o carro de volta à pista.
- Gabriel Bortoleto segue na garagem, assim como Lance Stroll e Carlos Sainz.
- Diferente do TL1, o segundo treino terá a participação de todos os pilotos titulares.
- Pierre Gasly é o primeiro piloto a sair dos boxes, seguido por Franco Colapinto.
COMEÇOU!
- Segundo treino livre do GP do México começa em 15 minutos.
- Relembre o GP dos EUA:
Onde assistir ao GP da Cidade do México hoje (30/10):
SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Treino Livre 2 - 19h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
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Previsão de chuva para etapa
O GP da Cidade do México terá um fim de semana com condições predominantemente secas. A sexta-feira (30) será marcada por temperaturas de até 25 °C e mínima entre 12 °C e 13 °C, com céu bastante nublado e ventos de até 30 km/h nas rajadas. A chance de chuva fica em 30%, mas a tendência é de pista seca durante os dois primeiros treinos livres.
No sábado (31), as temperaturas devem variar entre 13 °C pela manhã e 27 °C durante a tarde, enquanto a pista pode superar os 40 °C e chegar perto dos 45 °C. O céu terá períodos de sol entre nuvens, e há possibilidade de neblina nas primeiras horas do dia, principalmente se houver chuva na véspera. A chance de precipitação durante a tarde e a noite é de apenas 20%, com ventos próximos de 10 km/h.
Já o domingo (1º), dia da corrida, deve apresentar as melhores condições do fim de semana. A temperatura ficará entre 13 °C e 27 °C, sem previsão de chuva no momento, enquanto os ventos terão média de 8 km/h e rajadas de até 25-30 km/h. Com o céu predominantemente aberto, a pista pode chegar aos 45 °C, embora algumas nuvens devam aparecer durante a tarde.
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