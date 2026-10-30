A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (30) às atividades do GP da Cidade do México 2026. A etapa é disputada no Autódromo Hermanos Rodríguez, na capital mexicana, e começou com os primeiros treinos livres no início da tarde. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Acompanhe o TL2

*EM ATUALIZAÇÃO

Ainda nada de Gabriel Bortoleto sair dos boxes.

Tímido até então, Russell chega para assumir a terceira posição, à frente de Antonelli.

Antonelli até tenta, mas fica atrás de Leclerc em segundo e, na sequência, é superado por Norris.

Leclerc voltou ao topo, ao virar 1m17s827.

Disputa já voltou ao normal!

Em falar em problemas no carro... Bortoleto ainda não conseguiu sair da garagem. Audi do brasileiro segue desmontada.

Ferrari pede, e Hamilton para o carro na pista. Por isso, F1 aciona segundo safety car virtual do dia.

Destaque para Fernando Alonso, que ocupa a sexta colocação.

Norris é o mais rápido da sessão! De macios, o piloto da McLaren vira 1m18s161.

Leclerc estava em volta (bem) rápida, mas é atrapalhado pelas Cadillacs e desacelera.

Antonelli desbanca Hamilton por 0,002 segundo e sobe para 2ª colocação.

Valtteri Bottas é o primeiro a ir à pista, quando a pitlane é liberada.

Segundo treino livre retorna a partir das 19h18h (de Brasília)

Vale lembrar que, diferentemente da classificação, o cronômetro do treino livre não para durante bandeira vermelha.

Detritos na pista. Bandeira vermelha é acionada.

Disputa forte, com direito a batida, entre Verstappen e Lawson.

Novo líder na área! Repetindo o bom desempenho do TL1, Leclerc supera Hamilton e vai para o primeiro lugar. Monegasco foi cerca de 0,5 segundos mais rápido que o companheiro.

Algum problema, ainda não identificado, atrasa a entrada de Bortoleto na sessão.

Últimos campeões da F1, Norris e Verstappen ocupam a 3ª e 4ª posição, respectivamente.

E a Ferrari chegou... Hamilton vira 1m18s741 e é o novo líder.

Não demorou, porém, para ser superado por Hadjar. Na sequência, o francês é ultrapassado ainda por Piastri.

Após os primeiros tempos marcados, Lindblad se destaca na liderança.

Rápida bandeira amarela! Oliver Bearman sofreu um apagão no motor. Apesar do problema, o britânico consegue pôr o carro de volta à pista.

Gabriel Bortoleto segue na garagem, assim como Lance Stroll e Carlos Sainz.

Diferente do TL1, o segundo treino terá a participação de todos os pilotos titulares.

Pierre Gasly é o primeiro piloto a sair dos boxes, seguido por Franco Colapinto.

COMEÇOU!

Segundo treino livre do GP do México começa em 15 minutos.

Relembre o GP dos EUA:

Onde assistir ao GP da Cidade do México hoje (30/10):

SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Treino Livre 2 - 19h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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Previsão de chuva para etapa

O GP da Cidade do México terá um fim de semana com condições predominantemente secas. A sexta-feira (30) será marcada por temperaturas de até 25 °C e mínima entre 12 °C e 13 °C, com céu bastante nublado e ventos de até 30 km/h nas rajadas. A chance de chuva fica em 30%, mas a tendência é de pista seca durante os dois primeiros treinos livres.

No sábado (31), as temperaturas devem variar entre 13 °C pela manhã e 27 °C durante a tarde, enquanto a pista pode superar os 40 °C e chegar perto dos 45 °C. O céu terá períodos de sol entre nuvens, e há possibilidade de neblina nas primeiras horas do dia, principalmente se houver chuva na véspera. A chance de precipitação durante a tarde e a noite é de apenas 20%, com ventos próximos de 10 km/h.

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Já o domingo (1º), dia da corrida, deve apresentar as melhores condições do fim de semana. A temperatura ficará entre 13 °C e 27 °C, sem previsão de chuva no momento, enquanto os ventos terão média de 8 km/h e rajadas de até 25-30 km/h. Com o céu predominantemente aberto, a pista pode chegar aos 45 °C, embora algumas nuvens devam aparecer durante a tarde.