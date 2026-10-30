Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

AO VIVO: siga o treino livre 2 do GP da Cidade do México pela F1 2026

Acompanhe volta a volta da segunda atividade na capital mexicana

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 18:45
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Bortoleto no GP dos EUA pela F1 2026
Gabriel Bortoleto no GP dos EUA pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (30) às atividades do GP da Cidade do México 2026. A etapa é disputada no Autódromo Hermanos Rodríguez, na capital mexicana, e começou com os primeiros treinos livres no início da tarde. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Acompanhe o TL2

*EM ATUALIZAÇÃO

  1. Ainda nada de Gabriel Bortoleto sair dos boxes.
  • Tímido até então, Russell chega para assumir a terceira posição, à frente de Antonelli.
  • Antonelli até tenta, mas fica atrás de Leclerc em segundo e, na sequência, é superado por Norris.
  1. Leclerc voltou ao topo, ao virar 1m17s827.
  1. Disputa já voltou ao normal!
  1. Em falar em problemas no carro... Bortoleto ainda não conseguiu sair da garagem. Audi do brasileiro segue desmontada.
  • Ferrari pede, e Hamilton para o carro na pista. Por isso, F1 aciona segundo safety car virtual do dia.
  1. Destaque para Fernando Alonso, que ocupa a sexta colocação.
  • Norris é o mais rápido da sessão! De macios, o piloto da McLaren vira 1m18s161.
  1. Leclerc estava em volta (bem) rápida, mas é atrapalhado pelas Cadillacs e desacelera.
  1. Antonelli desbanca Hamilton por 0,002 segundo e sobe para 2ª colocação.
  • Valtteri Bottas é o primeiro a ir à pista, quando a pitlane é liberada.
  • Segundo treino livre retorna a partir das 19h18h (de Brasília)
  • Vale lembrar que, diferentemente da classificação, o cronômetro do treino livre não para durante bandeira vermelha.
  • Detritos na pista. Bandeira vermelha é acionada.
  • Disputa forte, com direito a batida, entre Verstappen e Lawson.
  • Novo líder na área! Repetindo o bom desempenho do TL1, Leclerc supera Hamilton e vai para o primeiro lugar. Monegasco foi cerca de 0,5 segundos mais rápido que o companheiro.
  1. Algum problema, ainda não identificado, atrasa a entrada de Bortoleto na sessão.
  • Últimos campeões da F1, Norris e Verstappen ocupam a 3ª e 4ª posição, respectivamente.
  • E a Ferrari chegou... Hamilton vira 1m18s741 e é o novo líder.
  • Não demorou, porém, para ser superado por Hadjar. Na sequência, o francês é ultrapassado ainda por Piastri.
  • Após os primeiros tempos marcados, Lindblad se destaca na liderança.
  1. Rápida bandeira amarela! Oliver Bearman sofreu um apagão no motor. Apesar do problema, o britânico consegue pôr o carro de volta à pista.
  1. Gabriel Bortoleto segue na garagem, assim como Lance Stroll e Carlos Sainz.
  • Diferente do TL1, o segundo treino terá a participação de todos os pilotos titulares.
  1. Pierre Gasly é o primeiro piloto a sair dos boxes, seguido por Franco Colapinto.

COMEÇOU!

  • Segundo treino livre do GP do México começa em 15 minutos.
  • Relembre o GP dos EUA:

Onde assistir ao GP da Cidade do México hoje (30/10):

SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Treino Livre 2 - 19h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

continua após a publicidade

➡️ Piloto da F1 discorda de Fernando Alonso: 'Simples assim'

Previsão de chuva para etapa

O GP da Cidade do México terá um fim de semana com condições predominantemente secas. A sexta-feira (30) será marcada por temperaturas de até 25 °C e mínima entre 12 °C e 13 °C, com céu bastante nublado e ventos de até 30 km/h nas rajadas. A chance de chuva fica em 30%, mas a tendência é de pista seca durante os dois primeiros treinos livres.

No sábado (31), as temperaturas devem variar entre 13 °C pela manhã e 27 °C durante a tarde, enquanto a pista pode superar os 40 °C e chegar perto dos 45 °C. O céu terá períodos de sol entre nuvens, e há possibilidade de neblina nas primeiras horas do dia, principalmente se houver chuva na véspera. A chance de precipitação durante a tarde e a noite é de apenas 20%, com ventos próximos de 10 km/h.

continua após a publicidade

Já o domingo (1º), dia da corrida, deve apresentar as melhores condições do fim de semana. A temperatura ficará entre 13 °C e 27 °C, sem previsão de chuva no momento, enquanto os ventos terão média de 8 km/h e rajadas de até 25-30 km/h. Com o céu predominantemente aberto, a pista pode chegar aos 45 °C, embora algumas nuvens devam aparecer durante a tarde.

Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026
Gabriel Bortoleto no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Luciano Burti - Copa Truck

Fórmula 1

Fala de comentarista da Globo em treino da F1 é criticada: 'Xenofóbico'

Há 3 horas
Gabriel Bortoleto no GP dos EUA pela F1 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Fórmula 1

Gabriel Bortoleto busca quebrar marca negativa na F1 no GP do México

Há 4 horas
Charles Leclerc, Ferrari, no treino livre do GP do México de F1 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Fórmula 1

Leclerc supera Mercedes e lidera treino livre 1 do GP do México pela F1 2026

Há 4 horas
Lando Norris no GP do México de F1 (Foto: Carl De Souza / AFP)

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do México nesta sexta-feira (30)

Há 8 horas
Fernando Alonso no GP dos EUA de Fórmula 1, com macacão da Aston Martin, retirando o rádio.

Fórmula 1

Piloto da F1 discorda de Fernando Alonso: 'Simples assim'

Há 10 horas
Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, na coletiva de imprensa do Grande Prêmio de São Paulo da F1 (Foto: Davi Caldas/Lance!)

Fórmula 1

F1: Prefeito garante melhor mobilidade para GP de São Paulo

Há 1 dia
Mais LANCE!
Kimi Antonelli acena no pódio do GP da Holanda de F1 2026

Kimi Antonelli fica fora de atividade do GP do México de F1

Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026

Alerta do governo britânico pode entregar título da F1 ao Antonelli antes do México

Comentarista da F1, Ralf Schumacher em transmissão da Sky Sports

Fora da F1, Schumacher vive susto durante voo antes de chegada à Áustria

Gabriel Bortoleto no GP dos EUA pela F1 2026

Com Bortoleto, F1 divulga lista de pilotos substituídos em atividade do GP do México

Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Espanha pela F1 2026

Antonelli planeja 'abrir mão' do número 1 na F1 2027 por Senna; entenda

Valtteri Bottas e Sergio Perez são os pilotos da Cadillac na F1 2026 (Foto: Reprodução/Cadillac)

F1: Pérez renova com Cadillac até 2029; segundo assento em aberto

Fernando Alonso no GP dos EUA de Fórmula 1, com macacão da Aston Martin, retirando o rádio.

Fernando Alonso ataca rival da F1: 'Qualidade muito baixa'

Kimi Antonelli, da Mercedes, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026

Chefe da Mercedes rebate críticos de Antonelli na F1: 'Disseram que ele não merecia'

Gabriel Bortoleto no GP dos EUA pela F1 2026

Análise: o que esperar de Gabriel Bortoleto nas últimas corridas da F1 2026

Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

Kimi Antonelli precisa de dois pontos para ser campeão da F1; veja conta

Pódio - F1 2019 México

México recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários

Gabriel Bortoleto no GP dos EUA pela F1 2026

Gabriel Bortoleto aponta problema da Audi na F1: 'Onde perdemos'

Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026

Kimi Antonelli amplia vantagem na F1 2026; veja classificação de pilotos e equipes atualizada