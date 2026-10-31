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Halloween volta ao UFC seis anos após despedida de Anderson Silva

Em 2026, o Brasil volta a ter destaque no feriado norte-americano com Renato Moicano

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 08:00
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Anderson SIlva levou bolada do UFC (Foto: Divulgação)
Anderson SIlva em luta do UFC (Foto: Divulgação)

O Halloween está de volta ao UFC. Seis anos depois de Anderson Silva protagonizar a primeira edição da história da organização, realizada em 31 de outubro, o Ultimate novamente terá um evento na data. Desta vez, com outro brasileiro em destaque: Renato Moicano, que encara Tom Nolan na luta principal.

➡️ Exclusivo: Moicano explica o que é ser 'porteiro' no UFC: 'Eles não respeitam ninguém'

A coincidência coloca duas gerações do UFC frente a frente em momentos completamente diferentes. Em 2020, o octógono recebeu um dos maiores nomes da história da modalidade em sua última apresentação pela organização. Agora, o mesmo dia será palco de uma luta importante para um dos principais brasileiros da atualidade.

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Anderson Silva marcou o primeiro Halloween do UFC

Em 31 de outubro de 2020, o UFC APEX, em Las Vegas, recebeu o UFC Vegas 12. A atração principal colocou Anderson Silva diante de Uriah Hall, naquele que seria o último combate do brasileiro pela organização.

O desfecho, porém, foi amargo para o "Spider". Depois de quatro rounds, Hall venceu por nocaute técnico e encerrou a trajetória de Silva no UFC. O brasileiro deixou o octógono com uma das carreiras mais vitoriosas da história da companhia: campeão dos médios entre 2006 e 2013, além de dono do maior reinado da organização e de 10 defesas de cinturão na categoria.

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Aquela noite tem ainda um detalhe curioso, justamente pela data. O evento foi o primeiro da história do UFC realizado no Halloween. Essa coincidência chamou atenção até dentro da própria organização, que chamou o espetáculo de "brinde de Dia das Bruxas".

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UFC repete a data em 2026

Agora, o cenário se repete no calendário deste ano. Neste sábado (31), o Ultimate realizará novamente um evento no Halloween, também no Meta Apex de Las Vegas. A luta principal será entre Renato Moicano e Tom Nolan, pela divisão dos leves.

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Seis anos depois da despedida de Anderson, Moicano chega ao palco em outra condição. O brasileiro tenta defender seu lugar no top-10 da categoria diante de Nolan. Do outro lado do octógono, o australiano que vem de cinco vitórias consecutivas e fará sua primeira luta principal no UFC.

Renato Moicano acerta golpe em Ortega, em 2017
Renato Moicano acerta golpe em Ortega, em 2017, no UFC (Foto: Reprodução)

FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 122

📆 Data: 31 de outubro de 2026
⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

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Card Principal - 21h

Peso-leve (até 70,3 kg): Renato Moicano (70,7 kg) x Tom Nolan (70,5 kg)
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Randy Brown (77,3 kg) x Jacobe Smith (77,3 kg)
Peso-mosca (até 56,7 kg): Ode Osbourne (57,1 kg) x Cody Durden (57,1 kg)
Peso-galo (até 61,2 kg): Yana Santos (61,4 kg) x Luana Santos (61,6 kg)
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jean-Paul Lebosnoyani (77,3 kg) x Farman Hasanov (77,5 kg)

Card Preliminar - 18h

Peso-pena (até 65,7 kg): Francis Marshall (67,1 kg)* x Dakota Hope (66 kg)
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Rodrigo Sezinando (77,3 kg) x Theodor Berggren (77,5 kg)
Peso-pena (até 65,7 kg): Julian Erosa (66 kg) x Jeong Yeong Lee (66 kg)
Peso-médio (até 83,9 kg): Zachary Reese (83,9 kg) x Mickey Gall (84,1 kg)
Peso-médio (até 83,9 kg): Nick Klein x Joe Kropschot (84,3 kg)
Peso-palha (até 52,1 kg): Talita Alencar x Piera Rodriguez (52,3 kg)
Peso-mosca (até 56,7 kg): Lucia Szabova (56,9 kg) x Tainara Lisboa (56,7 kg)

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*Francis Marshall pesou acima do limite permitido para o peso-pena.

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