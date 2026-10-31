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Haas 'ignora' Rafa Câmara e anuncia novo piloto para etapa da F1

Ryo Hirakawa substituirá Esteban Ocon no GP da Cidade do México

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 15:04
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Ryo Hirakawa da Haas
Ryo Hirakawa da Haas (Foto: Divulgação)

A Haas surpreendeu ao substituir Esteban Ocon no restante do Grande Prêmio da Cidade do México. Mesmo com Rafa Câmara já confirmado como piloto da equipe para a próxima temporada da Fórmula 1, a escuderia optou por manter Ryo Hirakawa no carro durante o fim de semana no Autódromo Hermanos Rodríguez.

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O japonês havia participado do primeiro treino livre, realizado na sexta-feira (30), e agora foi confirmado para as demais atividades da etapa. A decisão coloca Hirakawa no centro das atenções em um momento importante para a Haas, que já se prepara para uma nova formação no próximo campeonato.

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Hirakawa assume vaga de Ocon

A estreia de Hirakawa no México aconteceu justamente no treino inicial. O piloto terminou a sessão na 15ª colocação e ganhou mais uma oportunidade de conduzir o carro da equipe norte-americana ao ser escolhido para substituir Ocon no restante do fim de semana.

Esta foi a terceira participação do japonês em uma sessão de treinos livres na temporada. Agora, ele terá a chance de disputar sua primeira etapa oficial da categoria, ainda que de maneira inesperada. O piloto fará dupla com Oliver Bearman.

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A Haas não explicou o motivo que levou à ausência de Ocon no México. A equipe, porém, deixou claro que o francês não está afastado por nenhuma questão relacionada à saúde.

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Rafa Câmara fica para 2027

A escolha de Hirakawa chama atenção porque Rafa Câmara já tem seu futuro definido na Haas. O brasileiro foi anunciado como piloto da equipe para a próxima temporada e ocupará uma das vagas deixadas pela atual formação, que tem Ocon em fim de contrato.

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Apesar disso, Câmara não foi chamado para assumir o carro no México. O brasileiro terá de esperar até 2027 para fazer sua estreia como titular na Fórmula 1 e iniciar oficialmente sua trajetória na principal categoria do automobilismo mundial.

Rafa Câmara é o novo piloto da Haas para a F1 2027
Rafa Câmara é o novo piloto da Haas para a F1 2027 (Foto: Divulgação)
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