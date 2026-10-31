Esteban Ocon se manifestou pela primeira vez após ser retirado pela Haas do restante do Grande Prêmio da Cidade do México. Na noite deste sábado (31), o francês reconheceu que teve uma discussão após o segundo treino livre. No entanto, foi negada qualquer tipo de violência física durante o episódio.

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A manifestação aconteceu depois que rumores sobre os bastidores da equipe ganharam força após o anúncio de que Ocon não participaria mais da etapa mexicana. A Haas não explicou o motivo da decisão e colocou Ryo Hirakawa no lugar do francês para o restante do fim de semana.

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Ocon nega violência após discussão

Em uma publicação nas redes sociais, Ocon afirmou que uma divergência de opiniões levou a uma conversa com pessoas envolvidas na situação. O piloto, porém, rejeitou qualquer versão que apontasse para uma agressão durante o desentendimento.

— Rejeito categoricamente quaisquer notícias ou alegações que sugiram que algum tipo de violência física tenha sido utilizado para resolver divergências de qualquer natureza — escreveu o francês.

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O piloto francês também afirmou ser contrário à violência e pediu que as especulações sejam evitadas enquanto o caso é analisado. Segundo ele, novos esclarecimentos serão divulgados em seu devido momento.

O que aconteceu com Ocon na Haas?

A declaração veio após relatos da imprensa francesa apontarem para uma discussão entre Ocon e o chefe da Haas, Ayao Komatsu, depois do segundo treino livre. O episódio teria acontecido após um momento de tensão envolvendo o piloto e a equipe durante a sessão, quando Ocon demonstrou insatisfação com uma mudança no programa de pneus.

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A possibilidade de um confronto físico entre Ocon e Komatsu passou a ser especulada por veículos de imprensa, mas essa versão não foi confirmada pela Haas nem pelas pessoas envolvidas. Agora, ao se manifestar, o próprio piloto negou categoricamente que tenha ocorrido violência física. Komatsu, por sua vez, confirmou apenas que Ocon não foi afastado por problemas de saúde e evitou comentar o motivo da substituição.

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Ele pode voltar no GP de São Paulo?

A situação também deixa em aberto o futuro imediato de Ocon na temporada 2026. A Haas confirmou apenas a substituição para o GP do México e ainda não esclareceu se o francês voltará ao carro na próxima etapa, em São Paulo.

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O cenário acontece justamente no fim da passagem do atleta pela equipe. O experiente piloto já tem a saída da Haas definida para 2027, quando será substituído pelo brasileiro Rafael Câmara.

Por enquanto, entretanto, não há confirmação sobre quem estará no carro nas próximas corridas. Ryo Hirakawa assumiu a vaga no México, mas também possui compromisso com a Toyota no Mundial de Endurance na mesma data do GP de São Paulo, o que aumenta a incerteza sobre a formação da Haas para a próxima etapa.

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