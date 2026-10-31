VÍDEO: Piloto da Fórmula 1 recebe punição após empurrar fã

Isack Hadjar foi advertido formalmente pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) após se envolver em um incidente com um fã no paddock do GP da Cidade do México. O piloto da Red Bull foi abordado enquanto seguia para o primeiro treino livre e acabou empurrando o torcedor durante a confusão. O episódio aconteceu na sexta-feira (30) e foi registrado em vídeo.

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Hadjar se envolve em confusão no paddock

Segundo o relatório divulgado pelos comissários, Hadjar estava atrasado para o início do TL1 quando parou para tirar uma foto com um jovem. Durante o momento, outro torcedor se aproximou por trás do piloto, que tentou impedir a aproximação antes de empurrá-lo com a mão direita. Veja momento do ocorrido:

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A situação chamou a atenção da organização e o francês precisou prestar esclarecimentos aos comissários da FIA. A entidade entendeu que houve uma violação do Código Esportivo Internacional, mas considerou as circunstâncias do episódio antes de definir a punição.

FIA leva circunstâncias em consideração

A decisão levou em conta que Hadjar estava reagindo a uma abordagem considerada agressiva e tentava atravessar uma área movimentada do paddock para chegar ao treino. Os comissários também apontaram que não havia segurança suficiente nas proximidades para intervir e impedir que o torcedor invadisse o espaço pessoal do piloto.

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Por isso, embora o empurrão tenha sido considerado uma infração, a FIA optou por aplicar apenas uma advertência formal. O documento cita o artigo 12.2.1.l do Código Esportivo Internacional, relacionado a condutas consideradas inadequadas por parte dos competidores.

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