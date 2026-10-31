VÍDEO: Piloto da Fórmula 1 recebe punição após empurrar fã
Isack Hadjar se envolveu em incidente antes de treino na última sexta-feira (30)
Isack Hadjar foi advertido formalmente pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) após se envolver em um incidente com um fã no paddock do GP da Cidade do México. O piloto da Red Bull foi abordado enquanto seguia para o primeiro treino livre e acabou empurrando o torcedor durante a confusão. O episódio aconteceu na sexta-feira (30) e foi registrado em vídeo.
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Hadjar se envolve em confusão no paddock
Segundo o relatório divulgado pelos comissários, Hadjar estava atrasado para o início do TL1 quando parou para tirar uma foto com um jovem. Durante o momento, outro torcedor se aproximou por trás do piloto, que tentou impedir a aproximação antes de empurrá-lo com a mão direita. Veja momento do ocorrido:
A situação chamou a atenção da organização e o francês precisou prestar esclarecimentos aos comissários da FIA. A entidade entendeu que houve uma violação do Código Esportivo Internacional, mas considerou as circunstâncias do episódio antes de definir a punição.
FIA leva circunstâncias em consideração
A decisão levou em conta que Hadjar estava reagindo a uma abordagem considerada agressiva e tentava atravessar uma área movimentada do paddock para chegar ao treino. Os comissários também apontaram que não havia segurança suficiente nas proximidades para intervir e impedir que o torcedor invadisse o espaço pessoal do piloto.
Por isso, embora o empurrão tenha sido considerado uma infração, a FIA optou por aplicar apenas uma advertência formal. O documento cita o artigo 12.2.1.l do Código Esportivo Internacional, relacionado a condutas consideradas inadequadas por parte dos competidores.
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