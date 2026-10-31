GP do México: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

A Fórmula 1 chega à 19ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (1º). Lewis Hamilton garantiu a pole position na Cidade do México após superar George Russell e Charles Leclerc na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo, Gabriel Bortoleto parte da 14ª posição – atrás do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que sai em 11º.

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Veja grid de largada no México

Posição Piloto Equipe Tempo 1º Lewis Hamilton Ferrari 1:16.514 2º George Russell Mercedes 1:16.523 3º Charles Leclerc Ferrari 1:16.633 4º Kimi Antonelli Mercedes 1:16.707 5º Max Verstappen* Red Bull 1:16.692 6º Lando Norris McLaren 1:16.824 7º Isack Hadjar Red Bull 1:16.900 8º Arvid Lindblad Racing Bulls 1:17.117 9º Pierre Gasly Alpine 1:17.153 10º Nico Hulkenberg Audi 1:17.306 11º Franco Colapinto Alpine 1:17.540 12º Oscar Piastri McLaren 1:17.646 13º Gabriel Bortoleto Audi 1:17.680 14º Oliver Bearman Haas 1:18.099 15º Carlos Sainz Williams 1:18.895 16º Alexander Albon Williams 1:18.630 17º Fernando Alonso Aston Martin 1:18.908 18º Ryo Hirakawa Haas 1:18.956 19º Lance Stroll Aston Martin 1:19.072 20º Sergio Pérez Cadillac 1:19.105 21º Valtteri Bottas Cadillac 1:19.852 22º Liam Lawson* Racing Bulls 1:17.029

*Pilotos pagam punições no GP do México

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Desempenho de Bortoleto na classificação

Gabriel Bortoleto chegou à classificação do GP da Cidade do México com poucas voltas acumuladas ao longo do fim de semana. Depois de ser substituído no TL1 e enfrentar problemas no carro durante o TL2 e o TL3, o brasileiro precisou encontrar rapidamente o acerto ideal para a sessão decisiva.

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A resposta veio logo no Q1. Bortoleto encaixou uma boa volta e chegou a aparecer entre os primeiros colocados, terminando a primeira parte da classificação na sexta posição. O resultado colocou o piloto da Audi em uma situação confortável para avançar ao Q2.

Na segunda fase, porém, o cenário mudou. Bortoleto chegou a ocupar a 11ª colocação, mas perdeu posições conforme os adversários melhoraram seus tempos. Sem conseguir repetir o desempenho do Q1, acabou terminando em 14º e ficou fora do Q3.

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