GP do México: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
Lewis Hamilton e George Russell lideram largada; Gabriel Bortoleto sai em 14º
A Fórmula 1 chega à 19ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (1º). Lewis Hamilton garantiu a pole position na Cidade do México após superar George Russell e Charles Leclerc na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo, Gabriel Bortoleto parte da 14ª posição – atrás do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que sai em 11º.
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Veja grid de largada no México
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1º
Lewis Hamilton
Ferrari
1:16.514
2º
George Russell
Mercedes
1:16.523
3º
Charles Leclerc
Ferrari
1:16.633
4º
Kimi Antonelli
Mercedes
1:16.707
5º
Max Verstappen*
Red Bull
1:16.692
6º
Lando Norris
McLaren
1:16.824
7º
Isack Hadjar
Red Bull
1:16.900
8º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:17.117
9º
Pierre Gasly
Alpine
1:17.153
10º
Nico Hulkenberg
Audi
1:17.306
11º
Franco Colapinto
Alpine
1:17.540
12º
Oscar Piastri
McLaren
1:17.646
13º
Gabriel Bortoleto
Audi
1:17.680
14º
Oliver Bearman
Haas
1:18.099
15º
Carlos Sainz
Williams
1:18.895
16º
Alexander Albon
Williams
1:18.630
17º
Fernando Alonso
Aston Martin
1:18.908
18º
Ryo Hirakawa
Haas
1:18.956
19º
Lance Stroll
Aston Martin
1:19.072
20º
Sergio Pérez
Cadillac
1:19.105
21º
Valtteri Bottas
Cadillac
1:19.852
22º
Liam Lawson*
Racing Bulls
1:17.029
*Pilotos pagam punições no GP do México
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Desempenho de Bortoleto na classificação
Gabriel Bortoleto chegou à classificação do GP da Cidade do México com poucas voltas acumuladas ao longo do fim de semana. Depois de ser substituído no TL1 e enfrentar problemas no carro durante o TL2 e o TL3, o brasileiro precisou encontrar rapidamente o acerto ideal para a sessão decisiva.
A resposta veio logo no Q1. Bortoleto encaixou uma boa volta e chegou a aparecer entre os primeiros colocados, terminando a primeira parte da classificação na sexta posição. O resultado colocou o piloto da Audi em uma situação confortável para avançar ao Q2.
Na segunda fase, porém, o cenário mudou. Bortoleto chegou a ocupar a 11ª colocação, mas perdeu posições conforme os adversários melhoraram seus tempos. Sem conseguir repetir o desempenho do Q1, acabou terminando em 14º e ficou fora do Q3.
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