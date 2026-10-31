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GP do México: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

Lewis Hamilton e George Russell lideram largada; Gabriel Bortoleto sai em 14º

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 21:40
Atualizado há 0 minutos
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George Russell, Lewis Hamilton e Charles Leclerc após classificação do GP do México pela F1 2026
George Russell, Lewis Hamilton e Charles Leclerc após classificação do GP do México pela F1 2026 (Foto: Reprodução/X/F1)

A Fórmula 1 chega à 19ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (1º). Lewis Hamilton garantiu a pole position na Cidade do México após superar George Russell e Charles Leclerc na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo, Gabriel Bortoleto parte da 14ª posição – atrás do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que sai em 11º.

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Veja grid de largada no México

PosiçãoPilotoEquipeTempo

Lewis Hamilton

Ferrari

1:16.514

George Russell

Mercedes

1:16.523

Charles Leclerc

Ferrari

1:16.633

Kimi Antonelli

Mercedes

1:16.707

Max Verstappen*

Red Bull

1:16.692

Lando Norris

McLaren

1:16.824

Isack Hadjar

Red Bull

1:16.900

Arvid Lindblad

Racing Bulls

1:17.117

Pierre Gasly

Alpine

1:17.153

10º

Nico Hulkenberg

Audi

1:17.306

11º

Franco Colapinto

Alpine

1:17.540

12º

Oscar Piastri

McLaren

1:17.646

13º

Gabriel Bortoleto

Audi

1:17.680

14º

Oliver Bearman

Haas

1:18.099

15º

Carlos Sainz

Williams

1:18.895

16º

Alexander Albon

Williams

1:18.630

17º

Fernando Alonso

Aston Martin

1:18.908

18º

Ryo Hirakawa

Haas

1:18.956

19º

Lance Stroll

Aston Martin

1:19.072

20º

Sergio Pérez

Cadillac

1:19.105

21º

Valtteri Bottas

Cadillac

1:19.852

22º

Liam Lawson*

Racing Bulls

1:17.029

*Pilotos pagam punições no GP do México

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Desempenho de Bortoleto na classificação

Gabriel Bortoleto chegou à classificação do GP da Cidade do México com poucas voltas acumuladas ao longo do fim de semana. Depois de ser substituído no TL1 e enfrentar problemas no carro durante o TL2 e o TL3, o brasileiro precisou encontrar rapidamente o acerto ideal para a sessão decisiva.

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A resposta veio logo no Q1. Bortoleto encaixou uma boa volta e chegou a aparecer entre os primeiros colocados, terminando a primeira parte da classificação na sexta posição. O resultado colocou o piloto da Audi em uma situação confortável para avançar ao Q2.

Na segunda fase, porém, o cenário mudou. Bortoleto chegou a ocupar a 11ª colocação, mas perdeu posições conforme os adversários melhoraram seus tempos. Sem conseguir repetir o desempenho do Q1, acabou terminando em 14º e ficou fora do Q3.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP de Singapura pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP de Singapura pela F1 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
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