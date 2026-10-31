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Hamilton conquista primeira pole com a Ferrari no GP do México na F1

George Russell e Charles Leclerc fecham pódio; Gabriel Bortoleto largará em 14º

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 19:45
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Lewis Hamilton comemora pole position do GP do México pela F1 2026
Lewis Hamilton comemora pole position do GP do México pela F1 2026 (Foto: Reprodução/X/F1)

Lewis Hamilton colocou a Mercedes na pole position do Grande Prêmio da Cidade do México, 19ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. Neste sábado (31), o britânico superou George Russell e Charles Leclerc em uma classificação marcada por mudanças na liderança e garantiu o primeiro lugar no grid para a corrida de domingo. Gabriel Bortoleto, por sua vez, avançou ao Q2 e terminou a sessão na 14ª posição.

➡️ Volta a volta da classificação do GP da Cidade do México pela F1 2026

O brasileiro chegou à classificação depois de um fim de semana complicado com a Audi. Após praticamente não andar no TL2 e ficar apenas alguns instantes na pista durante o TL3, Bortoleto conseguiu encontrar ritmo na primeira parte da sessão e avançou ao Q2 com o sexto melhor tempo. Na fase seguinte, porém, não conseguiu acompanhar a evolução dos rivais e acabou eliminado.

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Como foi a classificação do GP da Cidade do México?

Q1

A classificação começou com Sergio Pérez sendo o primeiro piloto a deixar os boxes, seguido pelos dois carros da Audi. Nico Hülkenberg foi quem apareceu inicialmente na liderança, mas a ponta mudou rapidamente conforme os pilotos completaram suas primeiras tentativas.

Bortoleto adotou uma postura mais cautelosa nos primeiros minutos. Depois de enfrentar uma série de problemas nos treinos livres, o brasileiro trabalhou nos últimos ajustes do carro antes de partir para uma volta competitiva. Quando conseguiu registrar uma boa marca, subiu para a terceira posição e mostrou que tinha condições de avançar ao Q2.

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A sessão, no entanto, precisou ser interrompida após Fernando Alonso apresentar um problema na Aston Martin e parar na pista. A bandeira vermelha paralisou o cronômetro e deu uma pausa à disputa pelas últimas vagas na segunda parte da classificação.

Na retomada, a briga pela liderança ficou mais intensa. Charles Leclerc colocou a Ferrari no topo, enquanto Hamilton respondeu e assumiu a primeira posição. O brasileiro, então,, terminou em sexto e garantiu com tranquilidade a passagem ao Q2. Na frente, o heptacampeão fechou a sessão como o mais rápido, seguido por Hadjar e o monegasco.

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ELIMINADOS: Alex Albon, Fernando Alonso, Ryo Hirakawa, Lance Stroll, Sergio Pérez e Valtteri Bottas.

Q2

A disputa ficou mais apertada no Q2, que começou com Kimi Antonelli puxando o primeiro grupo para a pista. Charles Leclerc encontrou um bom ritmo logo nas primeiras tentativas e colocou a Ferrari na liderança, com 1min16s944. Pouco depois, Arvid Lindblad surpreendeu ao superar as duas Mercedes e assumir a segunda posição.

Max Verstappen tratou de responder na sequência. Com um primeiro setor muito forte, o piloto da Red Bull baixou o tempo de Leclerc e passou a liderar a sessão. Enquanto os primeiros colocados trocavam posições, Bortoleto precisava melhorar sua marca para não ficar ameaçado pela zona de eliminação.

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O brasileiro tentou reagir e chegou a subir para o 11º lugar após uma nova volta rápida. A posição, porém, não era suficiente para garantir a vaga no Q3. Conforme os rivais melhoraram seus tempos, Bortoleto viu sua situação piorar ainda mais entre os seis últimos.

A surpresa negativa deste sábado (31), porém, ficou com Oscar Piastri. O australiano não conseguiu melhorar o suficiente e permaneceu na zona de eliminação. Bortoleto também não encontrou o tempo necessário para avançar.

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O brasileiro terminou em 14º, duas posições atrás de Nico Hulkenberg, que igualmente ficou pelo caminho. Norris terminou o Q2 na liderança, à frente de Verstappen e dos demais classificados.

ELIMINADOS: Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman e Carlos Sainz.

Q3

A briga pela pole começou com Kimi Antonelli sendo o primeiro a deixar os boxes. George Russell, Lando Norris, Charles Leclerc e Lewis Hamilton também foram à pista para as primeiras tentativas, enquanto Isack Hadjar demorou um pouco mais para registrar seu tempo.

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A Mercedes mostrou força logo de início. Russell encontrou uma volta competitiva e assumiu a liderança com 1min16s523, mas a vantagem durou pouco. Hamilton conseguiu superar o ex-companheiro de equipe e colocou a Mercedes novamente no topo da tabela.

Leclerc e Verstappen também entraram na disputa pela primeira posição. O monegasco chegou a superar Hamilton nos setores da pista e colocou a Ferrari em condição de brigar pela pole, enquanto Verstappen apareceu entre os primeiros colocados. Com as primeiras tentativas concluídas, a diferença entre os candidatos era pequena.

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Os pilotos então retornaram aos boxes para preparar a última volta rápida. Verstappen voltou à pista entre os primeiros e conseguiu subir para o segundo lugar, enquanto Russell, Antonelli, Norris, Leclerc e Hamilton também partiram para a tentativa final.

Hamilton, porém, conseguiu sustentar a vantagem nos momentos decisivos. O britânico confirmou a pole position e terá Russell ao seu lado na primeira fila. Leclerc ficou em terceiro, seguido por Antonelli, Verstappen e Norris. Vale relembrar que, por conta de uma punição, o holandês perdeu uma posição no grid de largada.

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Confira grid de largada no México

PosiçãoPilotoEquipeTempo

Lewis Hamilton

Ferrari

1:16.514

George Russell

Mercedes

1:16.523

Charles Leclerc

Ferrari

1:16.633

Kimi Antonelli

Mercedes

1:16.707

Max Verstappen*

Red Bull

1:16.692

Lando Norris

McLaren

1:16.824

Isack Hadjar

Red Bull

1:16.900

Liam Lawson

Racing Bulls

1:17.029

Arvid Lindblad

Racing Bulls

1:17.117

10º

Pierre Gasly

Alpine

1:17.153

11º

Nico Hulkenberg

Audi

1:17.306

12º

Franco Colapinto

Alpine

1:17.540

13º

Oscar Piastri

McLaren

1:17.646

14º

Gabriel Bortoleto

Audi

1:17.680

15º

Oliver Bearman

Haas

1:18.099

16º

Carlos Sainz

Williams

1:18.895

17º

Alexander Albon

Williams

1:18.630

18º

Fernando Alonso

Aston Martin

1:18.908

19º

Ryo Hirakawa

Haas

1:18.956

20º

Lance Stroll

Aston Martin

1:19.072

21º

Sergio Pérez

Cadillac

1:19.105

22º

Valtteri Bottas

Cadillac

1:19.852

*Piloto perdeu uma posição por penalização da F1

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