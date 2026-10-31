Lewis Hamilton mantém 'tradição' de Halloween na F1 no GP do México; entenda
Toda classificação no dia 31 de outubro tem pole do piloto ou de seu companheiro
Lewis Hamilton parece ter uma relação especial com o Halloween na Fórmula 1. Neste sábado (31), justamente no Dia das Bruxas, o britânico colocou a Ferrari na pole position do GP da Cidade do México e manteve uma curiosa tradição: em todas as ocasiões em que a classificação da categoria aconteceu no dia 31 de outubro, ele ou seu companheiro de equipe terminou na primeira posição.
➡️ Volta a volta da classificação do GP da Cidade do México pela F1 2026
A história começou em 2009, quando o próprio Hamilton garantiu a pole do GP de Abu Dhabi, então disputado no dia 31 de outubro. Naquela ocasião, o piloto defendia a McLaren e deixou Sebastian Vettel e Mark Webber para trás na disputa pela primeira posição do grid.
Seis anos depois, a coincidência voltou a aparecer. Em 2015, a classificação do GP do México também foi realizada em 31 de outubro, e Nico Rosberg colocou a Mercedes na pole. Hamilton, que era companheiro do alemão naquela temporada, largou ao lado dele na primeira fila.
Halloween volta a sorrir para Hamilton
A tradição ganhou mais um capítulo em 2020. Naquele ano, a classificação do GP da Emilia-Romagna, em Imola, aconteceu no último dia de outubro, e Valtteri Bottas foi o responsável pela pole position. O finlandês corria pela Mercedes ao lado de Hamilton, repetindo a coincidência registrada cinco anos antes.
Agora, o britânico voltou a assumir o protagonismo. No México, Hamilton superou George Russell e Charles Leclerc na disputa pela pole e garantiu a primeira posição para a corrida de domingo. Com o resultado, chegou à segunda pole da carreira em uma classificação realizada no Halloween e sua primeira com a Ferrari.
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Assim, o Halloween de 2026 adicionou mais um capítulo a uma sequência que já dura 17 anos. Quando a classificação da Fórmula 1 cai em 31 de outubro, Hamilton parece sempre encontrar um caminho para que sua equipe fique no topo – seja com a própria volta, seja por meio de quem divide a garagem com ele.
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