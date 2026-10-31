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Lewis Hamilton mantém 'tradição' de Halloween na F1 no GP do México; entenda

Toda classificação no dia 31 de outubro tem pole do piloto ou de seu companheiro

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 20:40
Atualizado há 14 minutos
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Hamilton e Russell se abraçam após a pole n GP do México
Lewis Hamilton cumprimenta George Russell após classificação do GP do México pela F1 2026 (Foto: Reprodução/X/F1)

Lewis Hamilton parece ter uma relação especial com o Halloween na Fórmula 1. Neste sábado (31), justamente no Dia das Bruxas, o britânico colocou a Ferrari na pole position do GP da Cidade do México e manteve uma curiosa tradição: em todas as ocasiões em que a classificação da categoria aconteceu no dia 31 de outubro, ele ou seu companheiro de equipe terminou na primeira posição.

➡️ Volta a volta da classificação do GP da Cidade do México pela F1 2026

A história começou em 2009, quando o próprio Hamilton garantiu a pole do GP de Abu Dhabi, então disputado no dia 31 de outubro. Naquela ocasião, o piloto defendia a McLaren e deixou Sebastian Vettel e Mark Webber para trás na disputa pela primeira posição do grid.

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Seis anos depois, a coincidência voltou a aparecer. Em 2015, a classificação do GP do México também foi realizada em 31 de outubro, e Nico Rosberg colocou a Mercedes na pole. Hamilton, que era companheiro do alemão naquela temporada, largou ao lado dele na primeira fila.

Lewis Hamilton comemora pole position do GP do México pela F1 2026
Lewis Hamilton comemora pole position do GP do México pela F1 2026 (Foto: Reprodução/X/F1)

Halloween volta a sorrir para Hamilton

A tradição ganhou mais um capítulo em 2020. Naquele ano, a classificação do GP da Emilia-Romagna, em Imola, aconteceu no último dia de outubro, e Valtteri Bottas foi o responsável pela pole position. O finlandês corria pela Mercedes ao lado de Hamilton, repetindo a coincidência registrada cinco anos antes.

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Agora, o britânico voltou a assumir o protagonismo. No México, Hamilton superou George Russell e Charles Leclerc na disputa pela pole e garantiu a primeira posição para a corrida de domingo. Com o resultado, chegou à segunda pole da carreira em uma classificação realizada no Halloween e sua primeira com a Ferrari.

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Assim, o Halloween de 2026 adicionou mais um capítulo a uma sequência que já dura 17 anos. Quando a classificação da Fórmula 1 cai em 31 de outubro, Hamilton parece sempre encontrar um caminho para que sua equipe fique no topo – seja com a própria volta, seja por meio de quem divide a garagem com ele.

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