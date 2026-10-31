Gabriel Bortoleto viveu um início de fim de semana para esquecer no Grande Prêmio da Cidade do México de Fórmula 1. Depois de ser substituído no primeiro treino livre, o brasileiro enfrentou problemas no carro da Audi no TL2 e ficou limitado a poucos minutos de atividade. No TL3, realizado neste sábado (31), uma nova falha voltou a tirá-lo da pista.

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Bortoleto quase não anda no México

A participação reduzida já estava prevista para o TL1, quando Bortoleto cedeu seu Audi ao jovem Freddie Slater. O brasileiro deveria recuperar o tempo perdido na segunda sessão, mas um problema no carro fez com que permanecesse nos boxes durante a maior parte do treino.

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Bortoleto só conseguiu ir à pista nos minutos finais do TL2 e completou apenas duas voltas cronometradas. Com 1m20s174, terminou a atividade na 22ª e última colocação, sem conseguir realizar o programa de preparação planejado pela equipe.

A situação deixou o piloto em desvantagem, já que o TL3 seria a última oportunidade de acumular quilometragem antes da classificação. O treino classificatório está marcado para este sábado (31) ainda, às 18h (de Brasília), enquanto a corrida acontece no domingo (1º), às 17h.

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Novo problema interrompe TL3

A expectativa era de que Bortoleto finalmente conseguisse completar uma sessão sem interrupções neste sábado (31). O cenário, porém, voltou a ser desfavorável para o brasileiro.

O piloto entrou na pista nos primeiros minutos do TL3, mas permaneceu no circuito por aproximadamente um minuto antes de retornar aos boxes. Novos problemas no Audi impediram que ele retomasse a atividade e, mais uma vez, Bortoleto ficou sem a quilometragem necessária para preparar o carro para a classificação.

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Assim, a Audi chega à sessão que define o grid do GP da Cidade do México com um de seus pilotos tendo acumulado pouquíssimo tempo de pista. Enquanto Nico Hulkenberg conseguiu completar uma programação mais próxima do planejado, Bortoleto terá de lidar com uma preparação bastante prejudicada pelos problemas enfrentados ao longo do fim de semana.