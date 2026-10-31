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De youtuber a lutador: o outro lado de Renato Moicano fora do UFC

Lutador brasileiro enfrenta o australiano Tom Nolan neste sábado (31) pelo peso-leve

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 12:00
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Renato Moicano em vídeo de seu canal no YouTube (Foto: Reprodução)
Renato Moicano em vídeo de seu canal no YouTube (Foto: Reprodução)

Dentro do octógono, Renato Moicano construiu a reputação de um dos personagens mais autênticos do UFC. Longe das lutas, porém, o brasileiro encontrou outra maneira de conversar diretamente com o público. Entre câmeras, vídeos e opiniões sem muito filtro, o peso-leve transformou a própria personalidade em uma extensão da carreira no MMA.

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A relação com a internet não surgiu apenas como uma ferramenta para divulgar os combates. Aos poucos, o conteúdo produzido por Moicano ganhou vida própria e passou a revelar um personagem que nem sempre aparece quando as portas do octógono se fecham.

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O lutador que costuma chamar atenção pelas declarações antes e depois das lutas também encontrou no YouTube um espaço para falar sobre assuntos que vão além do MMA. É ali que, inclusive, ele teve a oportunidade de se tornar uma versão alternativa de Dana White.

Em maio, Moicano se aventurou como "promoter" de um evento de lutas próprio: o Money Moicano MMA, conhecido carinhosamente pelos fãs como "MMMMA". O espetáculo contou com duelos profissionais e amadores, em que disputaram alguns de seus espectadores.

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Mais do que uma segunda atividade, o projeto ajuda a explicar uma característica que acompanha Moicano dentro e fora do UFC: a disposição para falar o que pensa. Enquanto muitos lutadores escolhem respostas mais calculadas diante das câmeras, o brasileiro construiu justamente o caminho contrário.

O Moicano que o UFC não mostra

A imagem do atleta é inseparável da personalidade. As entrevistas, as provocações e as opiniões fortes fizeram de Moicano um dos brasileiros mais reconhecíveis da atual geração do UFC. Fora da arena, entretanto, existe espaço para uma versão menos ligada ao resultado da próxima luta.

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O YouTube virou uma dessas portas. A plataforma permite que o brasileiro controle o assunto, o tom e a duração das conversas, sem depender exclusivamente das entrevistas concedidas em semanas de combate.

É uma mudança importante para quem passou anos sendo apresentado ao público principalmente pelo que fazia dentro do octógono. Em vez de esperar pela próxima luta para ganhar alguns minutos diante das câmeras, Moicano passou a produzir o próprio espaço. Não apenas sobre imagem, esse trabalho se tornou uma segunda fonte de renda para o brasileiro.

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Muito além das lutas

Aos 37 anos, Moicano vive uma fase diferente da carreira. O brasileiro continua entre os nomes conhecidos da divisão dos leves e agora também encara um papel de "porteiro" para os atletas que tentam subir no ranking. Mas a trajetória construída fora das competições mostra que sua identidade não depende apenas do resultado de uma luta.

Apesar disso, Moicano segue com o MMA como sua principal profissão. O brasileiro ocupa a oitava posição no ranking e registra um cartel de 21 vitórias, sete derrotas e um empate no MMA profissional. Em abril, finalizou Chris Duncan no segundo round e alcançou o quinto triunfo nas últimas sete lutas pelo UFC.

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Agora, terá um novo desafio diante de Tom Nolan, de 26 anos, no UFC Vegas 123, marcado para este sábado (31), no Meta APEX, em Las Vegas. O australiano vem de cinco vitórias consecutivas e encara pela primeira vez uma luta principal no Ultimate.

Renato Moicano finalizou Chris Duncan na luta principal do UFC Vegas 115 (Foto: Reprodução/ X)
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