No primeiro desafio do dia, ainda na madrugada do horário brasileiro, Hugo mostrou frieza para bater o português João Geraldo (47º) por 3 a 0, com parciais de 16/14, 11/8 e 13/11. Horas depois, diante do francês Simon Gauzy (27º), seu companheiro de equipe no TTF Liebherr Ochsenhausen, ele precisou virar o jogo após começar perdendo por 2 a 0. O resultado positivo veio com parciais de 9/11, 9/11, 11/7, 11/2 e 11/7.