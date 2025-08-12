NBA 25/26: veja o calendário completo da próxima temporada

Nesta terça-feira (12), a NBA divulgou o calendário para a temporada 25/26. A principal liga de basquete do mundo tem o início dos jogos marcado para 21 de outubro.

A Copa da NBA, um torneio de meio de temporada, está programada para ocorrer entre 31 de outubro e 16 de dezembro. O torneio, que se tornou um sucesso de público, oferece um incentivo financeiro para as equipes e um título de prestígio. Os jogos da fase de grupos contarão para a temporada regular, com a grande final sendo disputada em Las Vegas.

A temporada regular de 82 jogos para cada equipe se estenderá até 12 de abril de 2026, preparando o terreno para a fase mais aguardada: os playoffs. A disputa pelo título da NBA, com o melhor de sete jogos, terá início no dia 19 de abril. A grande final, que definirá o campeão da temporada, está prevista para começar em 4 de junho de 2026.

NBA abre temporada com Lebron James x Stephen Curry e outros jogaços

Com LeBron James x Stephen Curry, a NBA divulgou as primeiras partidas da temporada 25/26. A outra partida será entre o atual campeão, o Oklahoma City Thunder, e o Houston Rockets. A estreia de Kevin Durant pela equipe de Houston será contra o time onde, apesar de ter saído pelas portas do fundo, é considerado ídolo por muitos torcedores.

Apesar de a partida mais esperada ser entre LeBron James e Stephen Curry, o outro confronto também é bastante aguardado entre os amantes do basquete. Kevin Durant vai estrear pela equipe do Houston Rockets contra o Oklahoma City Thunder, onde é ídolo. O ala foi fundamental para solidificar a franquia em sua nova cidade após a mudança de Seattle, liderando a equipe em pontos e sendo o cestinha da temporada por quatro vezes. Sua atuação culminou com o prêmio de MVP da temporada regular em 2013-14. No entanto, sua controversa decisão de se transferir para o Golden State Warriors em 2016 gerou uma forte reação de decepção entre os torcedores, marcada por imagens de camisas suas sendo queimadas.

Calendário da NBA

21 de outubro de 2024: Começa a temporada regular

31 de outubro a 16 de dezembro de 2024: A disputa pela NBA Cup

13 a 15 de fevereiro de 2025: As estrelas se reúnem para o All-Star Game em Los Angeles

12 de abril de 2025: A temporada regular chega ao seu fim

14 a 17 de abril de 2025: A batalha por uma vaga nos playoffs no torneio Play-In

18 de abril de 2025: O início dos playoffs

4 de junho de 2025: O pontapé inicial para as Finais da NBA

Jogos de abertura

Houston Rockets x Oklahoma City Thunder (21/10/2024)

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors (21/10/2024)

Jogos na rodada de Natal da NBA

Cleveland Cavaliers x New York Knicks (14h00)

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder (16h30)

Dallas Mavericks x Golden State Warriors (19h00)

Houston Rockets x Los Angeles Lakers (22h00)

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets (00h30)