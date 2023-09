— Eu acho que tudo que tenho até hoje é graças ao esporte. O tênis de mesa me ensinou a ser diferente e a crescer em vários aspectos, como mulher. Teve uma época em que eu morava sozinha em Portugal, aos 17 ou 18 anos, antes disso fiquei na Dinamarca. Eu tinha que me virar, aprendi a ser independente desde muito nova. Foi muito difícil de aguentar, mas hoje em dia sou muito grata ao esporte por ter me dado essa maneira de lidar com a independência. Se eu sou quem eu sou hoje, é graças ao esporte e aos meus pais – disse.