Ao vivo e com imagens: Lance! transmite São Joseense x Ceará pelo Brasileiro de Futsal

Acompanhe ao vivo a transmissão de São Joseense x Ceará pela nona semana do Campeonato Brasileiro de Futsal, nesta terça-feira (12), às 19h30, no Ginásio Max Rosenmann, em São José dos Pinhais–PR. O canal do Lance! no YouTube exibe a partida (veja no vídeo acima).

Ao vivo: assista a São Joseense x Ceará

Como chegam São Joseense e Ceará

O São Joseense ainda busca vaga no mata-mata, mas conta com a concorrência do Concórdia e do Sport. A equipe paranaense tem o pior ataque da competição, com apenas oito gols marcados em sete partidas, mas conta com o fator casa para buscar a terceira vitória no campeonato e se distanciar dos rivais em busca das últimas vagas.

São Joseense no Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Rodolfo May)

Do outro lado, o Ceará precisa apenas de um empate para garantir a classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro de Futsal. Com o talento de Rafinha, um dos artilheiros da competição com seis gols, o Vozão busca silenciar o Ginásio Max Rosenmann e chegar ao mata-mata.

Craque do Vozão

Rafael Teixeira Lopes, mais conhecido com Rafinha, é um dos alas da equipe do Ceará. Destaque do Vozão, o jogador tem sete gols em 14 jogos na atual temporada. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador, de 40 anos, comentou sobre a expectativa para o duelo contra o Joseense.

- A expectativa é a melhor possível. Esperamos fazer um grande jogo. Estamos nos preparando muito para esses jogos que vamos ter fora de casa, principalmente esse, que pode matematicamente garantir a nossa classificação. Se tornou um jogo de muita importância para a gente. Estamos muito focados para vencer essa partida e assegurar a classificação - analisou Rafinha.

- Que amanhã possa ser um grande jogo e que a gente possa ter mais um grande resultado. Estamos em crescente muito boa dentro da competição. Não iniciamos tão bem, mas no decorrer dos jogos fomos crescendo e entendendo mais o que era o jogo do professor Daniel. Então, acho que estamos bem preparados para fazer um grande jogo e buscar que essa classificação antecipada - finalizou.

Ceará no Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Sanclay Oliveira)

Tarefa difícil

Igor Poffo, técnico do São Joseense, reforçou a dificuldade do duelo contra o Ceará. Ele foi sucinto ao explicar a situação atual de ambas as equipes na competição.

- Primeiramente, o jogo de hoje é extremamente duro, difícil, vai ser mais um desafio, contra um adversário extremamente qualificado, que já estão com o pé dentro da classificação e nós estamos buscando o nosso lugar na classificação. E esse jogo é um dos importantes para nós, ainda mais dentro de casa, porque a gente vem tendo boas atuações, e mantendo um retrospecto positivo - declarou Igor Poffo.

1º TEMPO | SÃO JOSEENSE 1 X 0 CEARÁ

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro de Futsal

São Joseense x Ceará

🏐 Fase: Nona Semana

📆 Data e horário: Terça, 12 de agosto, às 19h30 de Brasília

🏟️ Local: Ginásio Max Rosenmann, às 19h30

📺 Onde assistir: YouTube do Lance! e da CBFS

