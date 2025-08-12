O São Joseense venceu o Ceará por 3 a 1 pela nona semana do Campeonato Brasileiro de Futsal, nesta terça-feira (12), no Ginásio do Max Rosenmann, em São José dos Pinhais–PR. Com gols de Marquinhos e Matheus (2) para o time da casa, e Pipoca, para o Vozão, os paranaenses seguem na briga pela classificação para o mata-mata. O canal do Lance! no YouTube exibiu o jogo. Veja a partida completa abaixo.

continua após a publicidade

Com a vitória, o São Joseense chega aos 10 pontos, e sobe da oitava para a sétima colocação e se aproximou das oitavas de final. Já time cearense segue na quinta colocação, com 12 pontos, mas precisando apenas de um ponto para se garantir no mata-mata.

São Joseense 3x1 Ceará - Campeonato Brasileiro de Futsal

A partida começou com controle do São Joseense, mas não conseguiu concretizar as oportunidades que criou, com Thiago Soares fazendo grandes defesas. Porém, aos 12 minutos, a equipe paranaense chegou ao gol com Marquinhos, que, de letra, abriu o placar após jogada ensaiada em falta.

continua após a publicidade

Comemoração de Marquinhos, na vitória do São Joseense sobre o Ceará por 3 a 1 (Foto: Junior Vilarinho)

No restante da primeira etapa, o São Joseense foi superior, mas, novamente, parou em Thiago Soares, que apareceu com três defesas para evitar o 2 a 0. Nos segundos finais, o Ceará foi ao ataque, porém Pipoca isolou a oportunidade do empate.

No início da segunda etapa, Pipoca se redimiu e, logo nos primeiros minutos, o camisa 10 recebeu na ponta direita, driblou o marcador e encheu o pé para superar o goleiro Davi e empatar o placar em 1 a 1. Minutos depois, o São Joseense teve a chance de retomar a liderança ao aproveitar erro na saída de bola do Vozão, mas Akira tirou demais do goleiro e chutou para fora.

continua após a publicidade

Comemoração de Pipoca, na derrota do Ceará sobre o São Joseense por 3 a 1 (Foto: Junior Vilarinho)

Com cinco minutos para o fim, o São Joseense teve um pênalti, cometido por Canindé, após colocar a mão na bola em uma tentativa de carrinho em Mello. Na cobrança, Matheus não desperdiçou e desempatou o duelo em 2 a 1.

Atrás no placar e precisando de um empate para se classificar ao mata-mata, o Ceará arriscou tudo, com direito a goleiro linha. Porém, em contra-ataque rápido, Matheus aproveitou o gol aberto e ampliou a vantagem do time da casa para 3 a 1. Ao fim, o São Joseense controlou a vantagem e conseguiu a terceira vitória no Campeonato Brasileiro de Futsal.

Comemoração de Matheus, na vitória do São Joseense sobre o Ceará por 3 a 1 (Foto: Junior Vilarinho)

O que vem por aí?

Na próxima rodada, o São Joseense encara o Concórdia, no dia 20 de agosto, às 20h15, em São José dos Pinhais–PR. Já o Ceará visita o Sorriso Futsal, no domingo (17), às 10h, no Mato Grosso.

Campeonato Brasileiro de Futsal

➡️ Expulsão direta no futsal: entenda o critério e as diferenças em relação ao futebol de campo

O torneio reúne 21 times, divididos em dois grupos (A e B). Na fase inicial, as equipes duelam dentro de suas chaves em turno único. Os oito melhores colocados de cada grupo avançam às oitavas de final, que serão disputadas em sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte