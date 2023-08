Com o desenvolvimento do esporte, incentivado por novos conhecimentos em áreas como saúde e nutrição, alguns dos principais recordes são batidos a cada edição dos Jogos Olímpicos. No entanto, há marcas que resistem ao tempo, como o caso daquela alcançada por Bob Beamon. No salto em distância, o norte-americano pulou a 8,90 metros durante as Olimpíadas de 1968, na Cidade do México.