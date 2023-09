Número cinco do ranking mundial, melhor jogador das Américas na História do tênis de mesa, Calderano adicionou mais uma conquista ao seu vitorioso currículo ao faturar, pela quarta vez, a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano. O brasileiro confirmou seu favoritismo e subiu ao lugar mais alto do pódio com amplo merecimento, derrotando Nicolas Burgos por 4 sets a 1 (11/4, 11/8,13/11, 11/13 e 11/5).