Resumão do Pan Júnior: natação leva 10 medalhas; judô tem 100% de pódios

PARAGUAI - Nesta terça-feira (12), quarto dia de disputas nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, o Brasil garantiu mais 28 medalhas e manteve a liderança da classificação geral. Ao todo, são 69 medalhas, sendo 36 ouros, 13 pratas e 20 bronzes. O dia teve as primeiras medalhas da ginástica, 100% de pódios no judô, além de ouro e recorde de Guilherme Caribé. Veja no vídeo acima.

Campanha perfeita

O último dia de disputas individuais do judô mais uma vez teve brasileiros no pódio em todas as categorias. Jesse Barbosa (-90kg), Dandara Camilo (-78kg), Gustavo Milano (-100kg), e Andrey Coelho (+100kg) se sagraram campeões. Anna Soares (+78kg) conquistou o bronze e completou o dia cheio de pódios. Todos os 14 atletas convocados para o evento voltarão para o Brasil com pelo menos uma medalha no peito.

Nesta quarta-feira (13), os brasileiros voltam ao tatame para a competição por equipes, em busca de mais uma medalha para encerrar uma campanha perfeita.

Estreia do pódio nas ginásticas

Três bronzes inauguraram o pódio da ginástica brasileira no Pan Júnior. Na ginástica de trampolim, Maria Luiza Marcante conquistou a medalha, enquanto na ginástica rítmica, Sarah Mourão, no individual geral, e o conjunto geral, subiram ao pódio.

As atletas brasileiras, tanto do individual como do conjunto, voltam a competir nesta quarta-feira (12), nas finais por aparelhos.

Maria Luiza Marcante foi medalha de bronze na ginástica de trampolim (Foto: Ana Patricia/COB)

Recorde e mais medalhas na natação

A natação segue como um dos principais motores do Brasil no quadro de medalhas. Nesta terça-feira (11), foram 10 pódios na modalidade, incluindo uma quebra de recorde júnior e ouro de Guilherme Caribé nos 100m livre. Além dele, Stephan Steverink (800m livre), Stephanie Balduccini (100m livre), Agatha Amaral (200m peito), Letícia Romão (800m livre), e a equipe do 4x100m misto também foram campeões.

Guilherme Camossato (200m peito) e João Pierre Campos (800m livre) conquistaram a prata, enquanto Julia Ferreira (100m costas) e Nichelly Lysy (200m peito) levaram o bronze.

Brilho no tiro com arco

O tiro com arco trouxe quatro medalhas para o Brasil. Rafael Magalhães, do arco composto, foi campeão individual, enquanto Isabelle Trindade levou o título no arco recurvo. Miguel Pereira e Leonardo Oliveira, também do recurvo, foram campeões por equipes, enquanto a dupla formada por Isabelle Trindade e Sophia Baptista ficou com a prata.

