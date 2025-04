Hugo Calderano acredita que título mundial ainda não é auge da carreira

Campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa no último domingo (20), Hugo Calderano "previu" ao Lance! que o auge da sua carreira ainda estava por vir. Em entrevista exclusiva logo após a disputa das Olimpíadas de Paris, na qual foi quarto colocado do torneio individual masculino, o brasileiro de 28 anos explicou por que a evolução continuaria fazendo parte da sua trajetória esportiva. Para ele, seria natural chegar ao ápice apenas após os 30 anos. Assista à conversa na íntegra abaixo.

– Eu acredito que sim (vou chegar mais pronto em Los Angeles). Eu ainda sou jovem, 28 anos. Jogadores de fora da Ásia costumam atingir o auge mais tarde, depois dos 30 anos muitas vezes. Pela minha história também, ter vindo do Brasil, do Rio de Janeiro, não tive uma base técnica tão forte. Então, consegui sempre evoluir constantemente, melhorando de acordo com os meus adversários, cada vez chegando mais longe - afirmou Calderano em setembro de 2024.

- Eu tenho muito a evoluir ainda. Em todas as Olimpíadas, sempre cheguei na melhor forma da minha carreira e avancei uma fase a mais. Eu tenho boas chances de ainda ficar muito tempo entre os melhores – finalizou.

Hugo Calderano em ação nas Olimpíadas de Paris (Foto: JUNG Yeon-je / AFP)

O número 1 do Brasil sofreu derrota dolorida nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, apesar de ter alcançado o melhor desempenho individual da história do país. Na ocasião, foi derrotado pelo sueco Truls Moregard na semifinal. Depois, ainda perdeu para o francês Felix Lebrun na disputa de terceiro lugar. Dessa forma, terminou a uma posição do sonhado pódio. Na entrevista citada, Calderano prometeu que superaria a frustração nas competições seguintes:

- Não é tão saudável ficar toda hora lembrando dessa partida (contra Moregard). O principal é deixar rolar agora, vou precisar de um certo tempo para esquecer completamente e focar só no presente ou no próximo ciclo. Eu sei que sempre consegui fazer isso (dar a volta por cima) muito bem. Sempre consegui voltar mais forte e, como disse, tenho muito a melhorar ainda. Eu vou continuar dando o meu máximo, focando nas próximas competições, nos próximos Mundiais e Olimpíadas.

Vitória de Hugo Calderano na Copa do Mundo

Hugo Calderano conquistou o título inédito da Copa do Mundo ITTF de Tênis de Mesa ao vencer a final contra o chinês Lin Shidong, líder do ranking mundial, por 4 sets a 1. Foi a primeira vez que um atleta nascido na América ganhou o torneio.

O brasileiro teve uma trajetória impecável na competição. Além de desbancar o número 1 do mundo, Calderano conquistou seis vitórias consecutivas e deixou para trás os números dois e três do ranking mundial. Antes, o seu melhor desempenho na Copa do Mundo ITTF havia sido em 2019, quando chegou nas quartas de final.