Hugo Calderano e Bruna Takahashi sobem no ranking mundial

A World Table Tennis (WTT) divulgou, nesta segunda-feira (21), lista atualizada do ranking mundial de tênis de mesa. Hugo Calderano, que no domingo (20) conquistou seu primeiro título de Copa do Mundo, voltou ao terceiro lugar, sua melhor posição na carreira. Bruna Takahashi é a 16ª colocada, com o melhor ranqueamento de uma mulher brasileira na história.

Dois chineses lideram o ranking masculino: Lin Shidong, com 8975 pontos, e Wang Chuqin, com 6925 pontos, figuram em primeiro e segundo lugar. Com o título da Copa do Mundo em Macau, Hugo Calderano chegou aos 4575 pontos e é o único atleta de fora da Ásia entre os cinco melhores do mundo. O japonês Tomkazu Harimoto e o chinês Liang Jingkun completam o top 5.

Momentos marcantes de Hugo Calderano

Com o título da Copa do Mundo, Hugo Calderano se consolida ainda mais como grande estrela do tênis de mesa, mas não é a primeira vez que ele faz história. Calderano é o dono dos melhores resultados do Brasil em Jogos Olímpicos, chegando às semifinais do individual masculino em Paris.

Hugo Calderano também soma grandes conquistas nos principais torneios de elite do tênis de mesa mundial. Em 2024, ele foi campeão do WTT Star Contender Ljubljana, na Eslovênia e faturou o WTT Contender do Rio de Janeiro, além dos vices no WTT Champions em Incheon, na Coreia do Sul, e do WTT Star Contender Goa, na Índia.

Bruna Takahashi chegou às quartas da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/ ITTF)

Bruna Takahashi tem resultado histórico

A Copa do Mundo de Macau também foi marcante para Bruna Takahashi, que chegou às quartas de final, melhor resultado da história para uma brasileira. Com o resultado, ela ganhou oito posições no ranking e figura como a 16ª colocada, com 1385 pontos.

Atualmente, Bruna é a atleta com melhor ranqueamento das Américas e detém a melhor posição da história entre as brasileiras, quebrando o próprio recorde, que antes era o 17º lugar. O top 5 feminino é totalmente composto por mesatenistas da China.