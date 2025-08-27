A rivalidade histórica entre Brasil e Argentina entra em quadra nesta quarta-feira (27) com o aguardado confronto entre as donas da casa do Stein Cascavel e o gigante argentino Pinocho. O Lance! transmite pelo seu canal no YouTube.

Relembre partidas do dia

Abrindo os trabalhos de hoje, o Sogipa venceu a sua primeira partida na Copa nesta quarta-feira (27). O time brasileiro derrotou o colombiano Juventas. A partida teve o placar de 3 a 1 para o Sogipa, que busca vaga na final na próxima quinta-feira.

Em seguida, o Normanochka venceu a sua segunda partida na Copa Mundo do Futsal. Dessa vez, as russas emplacaram 4 a 0 no colombiano La Perla. O Normanochka fez a maior goleada até agora na competição, contra o argentino Clube Padre Carlos Mugica.

Em uma virada espetacular, a equipe do NY Ecuador garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa Mundo de Futsal Feminina ao golear o time argentino Padre Mujica por 8 a 1. Apesar de ter saído atrás no placar, a equipe norte-americana demonstrou grande poder de reação e dominou a partida, construindo o resultado elástico com uma atuação de gala da capitã Jess, que marcou três gols, incluindo um golaço de falta, complementada por dois gols de Nikki, dois de Savi e um da brasileira Lary para selar a vitória e a vaga.

As oito equipes da Copa Mundo do Futsal Feminina estão divididas em dois grupos de quatro. Avançam às semifinais de sexta-feira as duas melhores de cada chave, enquanto a final acontece no sábado.

Abaixo, os resultados da primeira rodada:



A seguir, a programação desta quarta-feira (27):





Abaixo, a classificação da Copa Mundo do Futsal Feminino, após a primeira rodada

Copa Mundo do Futsal Feminina após a primeira rodada (Reprodução)

Jogadoras do NY Ecuador comemoram gol (Foto: Divulgação/Copa Mundo do Futsal Feminina)

