Após série de derrotas, Sinner ganha nova oportunidade de bater Alcaraz

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner voltam a se enfrentar, desta vez no Six Kings Slam, torneio de exibição com os seis principais tenistas do masculino. Por mais que a competição não agregue pontos no ranking da ATP, o italiano ganha uma nova oportunidade de vencer Alcaraz. A disputa da final acontece neste sábado (18). ➡️ Vote no Canal do Whatsapp do Lance! - Sinner ou Alcaraz: quem vencerá o Six Kings de 2025.

Sinner vem de duas derrotas seguidas para Alcaraz: a última foi no US Open, torneio de Grand Slam, e a antepenúltima foi no Masters 1000 de Cincinnati. Ambos foram em uma decisão de título. A única vez que Sinner superou o espanhol neste ano foi em Wimbledon.

Carlos Alcaraz enfrenta Taylor Fritz no Six Kings Slam (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

Em 2025, três das quatro finais dos Grand Slams foram entre Sinner e Alcaraz, com duas vitórias do espanhol. Os tenistas protagonizaram as principais decisões da temporada, com Alcaraz se sobressaindo. Agora, o principal confronto do ano do tênis se repete.

Disputa direta entre os tenistas

Masters 1000 de Roma 2025 - Carlos Alcaraz Roland Garros 2025 (Grand Slam) - Carlos Alcaraz Wimbledon 2025 (Grand Slam) - Jannik Sinner Masters 1000 de Cincinnati 2025 - Carlos Alcaraz US Open 2025 (Grand Slam) - Carlos Alcaraz

O Six Kings Slam

O Six Kings Slam faz parte do Festival de Riyadh, que desde o ano de 2019 recebe visitantes de todo o mundo para shows, atividades esportivas e eventos culturais durante o inverno. A capital da Arábia Saudita consolida-se como palco de um dos maiores eventos de entretenimento globais.

Segundo a Netflix, os fãs terão acesso a uma cobertura de tecnologia, com mais de 20 câmeras, incluindo wirecam, drone, equipamentos robóticos, gráficos de realidade aumentada, comentários de especialistas e uma narrativa envolvente em torno das estrelas do esporte.