Kings League investe na arena em São Paulo e apresenta novidades para 2ª temporada no Brasil

A segunda temporada da Kings League Brasil começa nesta sexta-feira (17) e apresenta o novo formato do torneio criado por Gerard Piqué, ex-zagueiro espanhol, que estreou no país no primeiro semestre e se estabeleceu como um produto de sucesso da internet.

As instalações da Trident Arena, espaço que recebe as partidas, foram apresentadas à imprensa na véspera da estreia da temporada. Com um novo acordo de naming rights, o mini estádio teve seu espaço ampliado internamente. Uma das novidades do local foi a criação de dois mezaninos com camarotes na parte de trás das arquibancadas dos torcedores. Os locais foram negociados inicialmente com as próprias equipes que disputam a competição e marcas parceiras.

Neste ano, as famosas cabines dos presidentes, que recebem os representantes dos clubes, como Neymar Jr, foram ampliadas e agora contam com dois andares. Além da Kings Cup, novo formato de disputa da liga no Brasil, o país receberá no começo de 2026 a Kings World Cup Nations, campeonato das seleções que reunirá 20 países.

Segundo a organização, a capacidade foi aumentada para receber os presidentes do clubes e outros membros da comissão no torneio internacional. Por isso, durante a edição brasileira, apenas parte das cabines será utilizada. A arena também recebeu incrementos na iluminação, deixando o campo mais claro que a temporada anterior.

Novidades da Kings League no Brasil

Dessa vez, o torneio terá um formato diferente em comparação ao anterior. Antes, as dez equipes disputavam as vagas nos playoffs nos pontos corridos entre si. Agora, são dois grupos separados em A e B e os times duelam entre si nesses grupos. Uma vez por rodada é realizado um jogo do “modo challenger”, onde um clube de uma chave joga contra o outro e ganha um “ponto extra” para sua chave.

Três times de cada grupo garantem vaga nos playoffs diretamente, porém a chave que somar mais vitórias no “modo challenger” garante uma vaga extra. Portanto, sete times do Brasil vão aos playoffs. A partir daí os duelos acontecem no modelo mata-mata e a equipe vendedora jogará a Kings Cup América, uma final disputada o vencedor da etapa mexicana e que crava o campeão continental. O jogo está marcado para o dia 21 de novembro.

Já a Kings Wolrd Cup Nations acontecerá no Brasil entre 3 e 17 de janeiro. Ronald Fenômeno será o presidente geral do torneio, que reúne os países. O atual campeão é a seleção brasileira, que levantou a taça em janeiro deste ano. Os jogos das fases classificatórias serão na Trident Arena e a final no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, que sediou a final da etapa brasileira no primeiro semestre.