Canal do COB no Youtube fecha parceria para transmissões

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) acertou uma parceria para operação da Time Brasil TV, canal do órgão do Youtube. É com a N Sports, emissora que vem se ampliando também na tv fechada e no streaming. A previsão de lançamento da nova fase é no dia 18, quando vão faltar mil dias para as Olimpíadas de Los Angeles.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

- O licenciamento da Time Brasil TV pela N Sports é mais um passo importante na estratégia de comunicação do COB para levar o esporte olímpico brasileiro a todos os cantos do país - destacou Manoela Penna, diretora de comunicação, marketing e valores olímpicos do COB. E ela completou:

- O acordo representa a evolução natural do Canal Olímpico do Brasil, que faria cinco anos em novembro, agora transformado em Time Brasil TV, consolidando a presença do COB em mais uma plataforma - explicou.

continua após a publicidade

Parte da grade é entregue diretamente pelo COB, como transmissões de competições selecionadas junto a outras confederações, e outros programas vão se manter. Mas a nova parceira será responsável pela produção da maioria dos conteúdos que serão exibidos.

- Estamos absolutamente empolgados com essa oportunidade de ajudar a construir junto à comunidade esportiva brasileira essa história vencedora do esporte nacional e do COB. É também uma importante sinalização de confiança no mercado de que estamos prontos para parcerias com o primeiro escalão do esporte do Brasil - pontuou André Barros, co-CEO da N Sports. E ele concluiu:

continua após a publicidade

- Nossa euforia é tão grande quanto nossa responsabilidade. Vamos trabalhar muito para entregar o melhor conteúdo possível.

Parceria

Em seu primeiro ano à frente da gestão do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco Antonio La Porta anunciou mudanças no direcionamento comercial e de marketing da entidade em 2025, como a troca de executivos do setor e novos acordos de patrocínio para a instituição. Entre eles, a chegada da Adidas como nova fornecedora de material esportivo para as missões do COB no ciclo até os Jogos de Los Angeles, em 2028. A mudança para a empresa alemã faz parte da estratégia de expansão de marca e possibilidade de novos negócios. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Marco La Porta detalhou bastidores da negociação e quais as decisões tomadas pelo COB para fechar o acordo no começo deste ano.