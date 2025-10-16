Campeão do Mr. Olympia, Ramon Dino revela que é flamenguista

De volta ao Brasil após a conquista do título inédito do Mr. Olympia, o fisiculturista Ramon Dino concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (16), em São Caetano do Sul, em São Paulo, e matou a curiosidade dos fãs sobre seu time do coração. O atleta, que apareceu durante a comemoração do título usando uma camiseta da Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, revelou que na verdade é torcedor do Flamengo.

— Eu tenho meu coroa, meu pai é corinthiano, e foi mais por ele que eu vesti a camisa e o boné. Eu sou flamenguista, mas respeito todos os times - contou.

Nascido e criado na capital do Acre, Rio Branco, Ramon Dino se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o título da categoria Classic Physique do Mr. Olympia, considerado a Copa do Mundo do fisiculturismo. Um dos principais nomes da modalidade, o atleta havia batido na trave em com o vice-campeonato em 2022 e 2023 e amargou um quarto lugar em 2024.

Ramon Dino e o treinador Fabricio Pacholok concederam entrevista coletiva (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Ramon se surpreendeu com resposta do público

Ramon desembarcou no Brasil às 5h30 da manhã da última quarta-feira (15) e foi recepcionado por familiares e fãs que fizeram festa no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Na sequência, saiu pela capital paulista, ao lado da família e de membros e sua equipe, festejando a conquista em um caminhão dos bombeiros.

— Eu não acreditava que que chegaria a esse ponto de ter tantas pessoas assim, me senti muito feliz, muito abraçado por todos, saber que todo mundo tava acompanhando, esperando a gente chegar pra tirar uma foto, ver a gente de perto, ver o título que todo mundo esperou. É muita felicidade e aquela sensação de missão cumprida - declarou.

