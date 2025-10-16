Lance! transmite segunda etapa do Circuito Estadual de Padel
Evento acontece de 24 a 26 de outubro e de 31 de outubro a 2 de novembro
O Lance! é o parceiro de mídia da segunda etapa do Circuito Estadual de Padel. A rodada será realizada em dois finais de semana: de 24 a 26 de outubro e de 31 de outubro a 2 de novembro, na Arena Padel RJ, em Niterói. O troneio reúne atletas de diferentes categorias e consolida o Circuito no calendário de competições regionais da modalidade no país.
A parceria com o Lance! amplia a visibilidade do evento, garantindo a cobertura jornalística. Para o presidente da Federação de Padel do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Trade, a entrada do veículo como parceiro é um marco importante para o padel fluminense.
— O Lance! é uma das marcas mais tradicionais do jornalismo esportivo brasileiro. Ter o Lance! como parceiro é motivo de orgulho para todos nós e representa um passo fundamental na estratégia de dar mais visibilidade ao padel, não apenas no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil — afirma Ricardo Trade.
A etapa tem como palco a Arena Padel RJ, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O local oferece uma infraestrutura completas para os atletas e público presente.
As inscrições estão abertas até o dia 20 de outubro e devem ser feitas pelo aplicativo TFSports. O valor da taxa é de R$ 150,00 por atleta.
Padel é um esporte disputado em duplas. Parecido com o tênis, o jogo acontece com raquetes e uma bola. As paredes, nos fundos e laterais, fazem parte do jogo e a bola pode bater nelas sem interromper a partida.
Agenda de disputa do Circuito Estadual de Padel - 2ª etapa
24 a 26 de outubro
- Masculino: 2ª, 4ª e 6ª categorias
- Feminino: 4ª e 6ª categorias
- Idades: 35A Feminina, 45A Feminina, 55A Masculina
31 de outubro a 2 de novembro
- Masculino: 3ª, 5ª e 7ª categorias
- Feminino: 3ª e 5ª categorias
- Idades: 35A Masculina, 45A Masculina
