Lewis Hamilton e Riccardo Adami protagonizaram mais um episódio de comunicação truncada neste domingo (25), durante o GP de Mônaco. A relação, que já teve seus altos e baixos desde a chegada do britânico à Ferrari, voltou a ser pauta após dois momentos de ruído na corrida, realizada em Monte Carlo, vencida por Lando Norris.

Entenda o desentendimento

Lewis Hamilton em Monte Carlo, durante o GP de Mônaco de 2025 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

A primeira confusão aconteceu quando Adami disse no rádio:

— Acelere, esta é a nossa corrida.

Hamilton, sem entender o recado, não respondeu imediatamente. Mais tarde, a três voltas do fim da prova, o piloto britânico, que ocupava a quinta colocação, perguntou sobre a distância para os líderes:

— Estou a um minuto dos caras da frente?

Adami, de forma imprecisa, respondeu:

— Charles está com médios, e a McLaren com duros, virando 1m16s e lutando…

Lewis retrucou na hora:

— Você não está respondendo à pergunta. Eu acho que não importa, na verdade, mas estou só perguntando se estou um minuto atrás ou…

Só então veio a resposta: Hamilton estava 48 segundos atrás dos ponteiros. Após cruzar a linha de chegada em quinto, o heptacampeão agradeceu o trabalho dos mecânicos:

— Obrigado aos rapazes por consertar o carro. O fim de semana não foi dos mais fáceis, mas vamos seguir…

Silêncio do outro lado. Nenhuma palavra de Adami. E Hamilton percebeu:

Você ficou chateado comigo?

O rádio permaneceu mudo, e o único som foi o dos motores até o retorno do carro da Ferrari aos boxes. Na entrevista pós-corrida, Hamilton comentou o desentendimento no rádio:

— Não foi muito claro. A informação não foi exatamente clara, eu não entendia o “Essa é nossa corrida”. Não sei pelo que estamos lutando, é pela posição da frente ou o quê? Mas na verdade, quando eu olho as informações, eu não estava em lugar algum. Eu usei muito os meus pneus no momento, mas ainda estava muito longe deles, de qualquer forma. Pelo menos a gente avançou. — disse.

Com poucas movimentações durante a prova e sem espaço para atacar ou ser atacado, Hamilton teve uma corrida solitária pelas ruas de Monte Carlo.

— Eu estava no meio do nada. Largando em sétimo lugar por causa da punição, fiquei atrás de dois carros por algum tempo. Até consegui me livrar deles, mas a diferença era grande, eu não estava em lugar algum. Eu precisava de um safety car ou alguma coisa assim — concluiu o britânico.

Hamilton x Adami

A relação entre Lewis Hamilton e Riccardo Adami já apresentava sinais de desgaste desde o início da temporada. Na etapa de abertura, na Austrália, o britânico se irritou com a insistência do engenheiro ao repetir informações no rádio. O segundo atrito veio no GP de Miami, quando a Ferrari ordenou que Charles Leclerc cedesse o sétimo lugar a Hamilton — ordem que foi revertida no fim da prova. O britânico precisou devolver a posição e terminou apenas em oitavo.

Na mesma corrida, ao ser pressionado por Carlos Sainz, ouviu do engenheiro que a distância para o espanhol era de apenas 1s4. Incomodado, Hamilton demonstrou insatisfação com a forma como a equipe estava conduzindo a estratégia naquele momento da prova.