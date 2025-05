Com a vitória de Palou na Indy 500, Espanha faz história no automobilismo

Álex Palou conquistou pela primeira vez na carreira as 500 Milhas de Indianápolis, neste domingo (25). Com a vitória do carro da Chip Ganassi nos Estados Unidos, a Espanha entra no hall dos países que conquistaram a Tríplice Coroa do Automobilismo. O título não-oficial consiste em vencer o Grande Prêmio de Mônaco ou o Campeonato Mundial de Fórmula 1, a Indy 500 e as 24 Horas de Le Mans.

Dia histórico para a Espanha

Em grande estratégia no fim, Álex Palou segurou Marcus Ericsson nas voltas finais e venceu a prova mais prestigiada do automobilismo americano. Com o resultado, esta foi a primeira vez em 109 edições que um piloto espanhol conquistou as 500 Milhas de Indianápolis. Dessa forma, a Espanha se tornou mais um país a vencer as três corridas mais importantes do calendário do esporte a motor: Grande Prêmio de Mônaco, a Indy 500 e as 24 Horas de Le Mans.

Alex Palou venceu as 500 Milhas de Indianápolis pela primeira vez na carreira (Foto: James Gilbert/AFP)

Além da vitória de Palou, as outras conquistas da Espanha nas demais corridas foram feitas por Fernando Alonso, que venceu em Mônaco em 2006 e 2007 e as 24 Horas de Le Mans em 2018 e 2019, por Marc Gené e Miguel Molina, que venceram na França. Na outra versão, onde substitui a prova monegasca pelo Mundial de Fórmula 1, foram vencidas por Alonso, que foi campeão da categoria em 2005 e 2006.

Outros países com a Tríplice Coroa do Automobilismo

A Espanha se junta com outros sete países que também venceram as principais corridas do automobilismo mundial. O país ibérico entra no hall que já conta com Reino Unido, França, Países Baixos, Suécia, Austrália, Nova Zelândia e Canadá.

Reino Unido

500 Milhas de Indianápolis: Dario Resta (1916), Jim Clark (1965), Graham Hill (1966), Dan Wheldon (2005 e 2011) e Dario Franchitti (2007, 2010 e 2012) Grande Prêmio de Mônaco: William Grover-Williams (1929), Stirling Moss (1956, 1960 e 1961), Graham Hill (1963, 1964, 1965, 1968 e 1969), Jackie Stewart (1966, 1971 e 1973), David Coulthard (2000 e 2002), Lewis Hamilton (2008, 2016 e 2019), Jenson Button (2009) e Lando Norris (2025) 24 Horas de Le Mans: Frank Clement (1924), Dudley Benjafield (1927), Sammy Davis (1927), Woolf Barnato (1928, 1929, 1930), Henry Birkin (1929 e 1931), Glen Kidston (1930), Earl Howe (1931), Johnny Hindmarsh (1935), Luis Fontés (1935), Peter Mitchell-Thomson (1949), Peter Walker (1951), Peter Whitehead (1951), Duncan Hamilton (1953), Tony Rolt (1953), Ivor Bubeb (1955 e 1957), Mike Hawthorn (1955), Ron Flockhart (1956 e 1957), Ninian Sanderson (1956), Jackie Oliver (1969), Richard Attwood (1970), Graham Hill (1972), Derek Bell (1975, 1981, 1982, 1986 e 1987), Jonny Dumfries (1988), Andy Wallace (1988), Martin Brundle (1990), Johnny Herbert (1991), Mark Blundell (1992), Allan McNish (1998, 2008 e 2013), Guy Smith (2003), Nick Tandy (2015), Mike Conway (2021) e James Calado (2023) Campeão Mundial de Fórmula 1: Mike Hawthorn (1958), Graham Hill (1962 e 1968), Jim Clark (1963 e 1965), John Surtees (1964), Jackie Stewart (1969, 1971 e 1973), James Hunt (1976), Nigel Mansell (1992), Damon Hill (1996), Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020) e Jenson Button (2009)

Graham Hill é o único piloto na história a conquistar as duas versões da Tríplice Coroa do Automobilismo. O inglês venceu o Campeonato Mundial de Fórmula 1 (1962 e 1968), Grande Prêmio de Mônaco (1963, 1964, 1965, 1968 e 1969), as 500 Milhas de Indianápolis (1966) e as 24 Horas de LeMans (1972).

Graham Hill é o único piloto na história a conquistar as duas versões da Tríplice Coroa do Automobilismo (Foto: AFP)

França

500 Milhas de Indianápolis: Jules Goux (1913), René Thomas (1914) e Simon Pagenaud (2019) Grande Prêmio de Mônaco: René Dreyfus (1930), Guy Moll (1934), Maurice Trintignant (1955 e 1958), Jean-Pierre Beltoise (1972), Patrick Depailler (1978), Alain Prost (1984, 1985, 1986 e 1988) e Olivier Panis (1996) 24 Horas de Le Mans: André Lagache (1923), René Léonard (1923), Gérard de Courcelles (1925), André Rossignol (1925 e 1926), Robert Bloch (1926), Raymond Sommer (1932 e 1933), Philippe Étancelin (1934), Robert Benoist (1937), Jean-Pierre Wimille (1937 e 1939), Eugène Chaboud (1938), Jean Trémoulet (1938), Pierre Veyron (1939), Jean-Louis Rosier (1950), Louis Rosier (1950), Maurice Trintignant (1954), Paul Frère (1960), Jean Guichet (1964), Henri Pescarolo (1972, 1973, 1974 e 1984), Gérard Larrousse (1973 e 1974), Jean-Pierre Jaussaud (1978 e 1980), Didier Pirroni (1978), Jean Rondeau (1980), Yannick Dalmas (1992, 1994, 1995 e 1999), Christophe Bouchut (1993), Éric Hélary (1993), Laurent Aïello (1998), Romain Dumas (2010 e 2016), Benoît Tréluyer (2011, 2012 e 2014) e Loïc Duval (2013) Campeão Mundial de Fórmula 1: Alain Prost (1985, 1986, 1989 e 1993)

Alain Prost venceu o Campeonato Mundial de Fórmula 1 e o Grande Prêmio de Mônaco duas vezes (Foto: Divulgação/Williams)

Países Baixos

500 Milhas de Indianápolis: Arie Luyendyk (1990 e 1997) Grande Prêmio de Mônaco: Max Verstappen (2021 e 2023) 24 Horas de Le Mans: Gijs van Lennep (1971 e 1976) e Jan Lammers (1988) Campeonato Mundial de Fórmula 1: Max Verstappen (2021, 2022, 2023 e 2024)

Max Verstappen é tetracampeão mundial de Fórmula 1 (Foto: Mark Thompson/AFP)

Suécia

500 Milhas de Indianápolis: Kenny Bräck (1999) e Marcus Ericsson (2022) Grande Prêmio de Mônaco: Ronnie Peterson (1974) 24 Horas de Le Mans: Stanley Dickens (1989) e Stefan Johansson (1997) Campeonato Mundial de Fórmula 1: —

Austrália

500 Milhas de Indianápolis: Will Power (2018) Grande Prêmio de Mônaco: Jack Brabham (1959), Mark Webber (2010 e 2012) e Daniel Ricciardo (2018) 24 Horas de Le Mans: Bernard Rubin (1928), Vern Schuppan (1983), Geoff Brabham (1993), David Brabham (2009) Campeonato Mundial de Fórmula 1: Jack Brabham (1959, 1960 e 1966) e Alain Jones (1980)

Jack Brabham foi tricampeão mundial de Fórmula 1 (Foto: Reprodução)

Nova Zelândia

500 Milhas de Indianápolis: Scott Dixon (2008) Grande Prêmio de Mônaco: Bruce McLaren (1962), Denny Hulme (1967), 24 Horas de Le Mans: Chris Amon (1966), Bruce McLaren (1966), Earl Bamber (2015 e 2017) e Brendon Hartley (2017, 2020 e 2022) Campeonato Mundial de Fórmula 1: Denny Hulme (1967)

Canadá

500 Milhas de Indianápolis: Jacques Villenueve (1995) Grande Prêmio de Mônaco: Gilles Villenueve (1981) 24 Horas de Le Mans: John Duff (1924) Campeonato Mundial de Fórmula 1: Jacques Villenueve (1997)

Espanha

500 Milhas de Indianápolis: Álex Palou (2025) Grande Prêmio de Mônaco: Fernando Alonso (2006 e 2007) 24 Horas de Le Mans: Marc Gené (2009), Fernando Alonso (2018 e 2019) e Miguel Molina (2024) Campeonato Mundial de Fórmula 1: Fernando Alonso (2005 e 2006)

Brasil na Tríplice Coroa do Automobilismo

Com grande tradição no esporte a motor, o Brasil ainda não está entre os países que conquistou a Tríplice Coroa do Automobilismo. Para o país brasileiro, resta apenas vencer na categoria principal das 24 Horas de Le Mans.

500 Milhas de Indianápolis: Emerson Fittipaldi (1989 e 1993), Hélio Castroneves (2001, 2002, 2009 e 2021), Gil de Ferran (2003) e Tony Kanaan (2013) Grande Prêmio de Mônaco: Ayrton Senna (1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993) 24 Horas de Le Mans: — Campeonato Mundial de Fórmula 1: Emerson Fittipaldi (1972 e 1974), Nelson Piquet (1981, 1983 e 1987) e Ayrton Senna (1988, 1990 e 1991)