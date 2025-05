Após o GP de Mônaco, realizado no domingo (25), em Monte Carlo, diversos pilotos criticaram duramente a postura da Fórmula 1. A nova regra que exige duas paradas obrigatórias durante a corrida no Principado não agradou ao grid. A mudança foi uma tentativa da organização de aumentar a emoção na pista, mas acabou gerando insatisfação generalizada.

Carlos Sainz, da Williams — que terminou em décimo e se envolveu em uma disputa intensa com o companheiro Alexander Albon e com as duplas da RB e da Mercedes — afirmou que pilotos como Liam Lawson e Isack Hadjar reduziram propositalmente o ritmo para beneficiar seus companheiros de equipe. Como ultrapassar em Mônaco é quase impossível, segurar o pelotão virou uma tática estratégica.

— Isso é algo que eu não gosto de ver. Infelizmente, o Lawson fez isso com a gente e não esperávamos. Isso nos colocou em pânico, e a única solução foi fazer o mesmo com o resto do grid. Estou desapontado com a corrida e com o fim de semana. A regra das duas paradas não mudou nada. Fizemos o que quisemos, e não corremos de verdade — disse Sainz.

Lando Norris cruza a linha de chegada no GP de Mônaco, em Monte Carlo (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

'Manipulação' classificou Carlos Sainz sobre o GP de Mônaco

O espanhol classificou o que aconteceu como “manipulação” e defendeu mudanças urgentes no regulamento:

— Se colocarem uma regra que proíba manipular a corrida com o ritmo, aí sim. Porque no fim das contas, é isso o que estamos fazendo: manipulando os resultados. Há 20 anos, penalizavam por manipulação. Hoje, isso acontece em Mônaco e ninguém faz nada. — afirmou.

'Nós estávamos quase fazendo Mario Kart' ironizou Max Verstappen

Max Verstappen seguiu na mesma linha e ironizou a situação, comparando a corrida ao jogo Mario Kart:

— Não dá para ultrapassar aqui, não importa quantas paradas você faça. No fim, eu estava na liderança, com os pneus destruídos, e mesmo assim não conseguiam me passar. Hoje em dia, só dá para ultrapassar um carro de Fórmula 2 aqui. Entendo a tentativa, mas não funcionou — disse o tricampeão.

— Estávamos quase jogando Mario Kart. Talvez a gente devesse instalar acessórios nos carros para lançar cascas de banana ou sabão na pista! — brincou.

Russell seguiu o tom irônico de Verstappen: 'Todos os pilotos teriam um botão que podem pressionar e colocar sprinklers'

George Russell, da Mercedes, também ironizou a situação e fez uma sugestão inusitada:

— Cada piloto poderia ter um botão para ativar sprinklers (chuveiros que liberam água automaticamente sob certas condições) na pista, uma vez por fim de semana, seja na classificação ou na corrida. Um por equipe. Seria a única forma de apimentar as coisas. — sugeriu Russell em tom irônico.

Em tom mais sério, o britânico desabafou:

— Essa corrida só faz sentido com chuva. Nos últimos anos demos sorte, mas o GP de Mônaco não é realmente uma corrida. A maioria das pessoas que vem aqui nem está interessada no que acontece na pista. — disse.

'Corrida é tão longa' diz Isack Hadjar

Isack Hadjar, da Alpine, também foi sincero sobre a experiência:

— A corrida é tão longa que, às vezes, eu aumentava a velocidade só para não pegar no sono. Precisa de muita concentração, mas é difícil se manter focado por tanto tempo com tão pouca ação — afirmou o francês, que terminou em sexto.