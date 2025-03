Hamilton define estreia pela Ferrari como ‘fundo do poço’: ‘Faltou comunicação’

Lewis Hamilton não se saiu bem durante a corrida de estreia pela Ferrari, que aconteceu no último domingo (16). Além de passar o fim de semana inteiro atrás do companheiro Charles Leclerc, o heptacampeão não se adaptou ao carro e à comunicação com a equipe e isso resultou em um nono lugar no GP da Austrália. O #44 definiu a situação como “fundo do poço” e disse que tem elementos que ainda precisam ser melhorados.

A Ferrari mostrou um bom ritmo tanto de classificação quanto de corrida durante os treinos livres, mas isso não se repetiu no sábado e no domingo. Na sessão que define o grid de largada, Hamilton ficou na oitava colocação, logo atrás de Leclerc. No domingo, o britânico passou boa parte da prova na mesma posição, preso atrás da Williams de Alexander Albon.

Além disso, Hamilton e o engenheiro de corrida Ricardo Adami tiveram alguns problemas de comunicação ao longo do GP da Austrália — principalmente no que diz respeito à previsão de chuva. Isso, aliado ao fato de ainda estar se adaptando à SF-25, fez Lewis definir a estreia pela Ferrari como “fundo do poço”.

— Senti que estava no fundo do poço hoje – tudo é novo. Desde a primeira vez que guiei este carro na chuva, ele estava se comportando de forma muito diferente do que eu já havia experienciado no passado, a unidade de potência, as funções de direção. Todas essas coisas são jogadas para você e você tenta fazer malabarismo com elas — destacou Hamilton.

— Infelizmente, no final, eles disseram que seria só uma chuva rápida e que o resto da pista estava seco, então pensei: ‘Vou aguentar o máximo que puder. Posso me manter na pista.’ Eles não disseram que mais estava por vir, então, de repente, choveu mais, então faltou um pouco de comunicação — seguiu Lewis.

Hamilton explicou que ainda não tem total confiança na SF-25. Por isso, não conseguiu extrair todo o potencial do carro e quase bateu no muro algumas vezes durante a etapa na Austrália. Assim, planeja fazer algumas alterações no carro para o GP da China, que acontece no próximo fim de semana.

— Infelizmente, não tive nenhuma confiança hoje, então farei algumas mudanças no carro na semana que vem. Hoje foi a frenagem e a estabilidade traseira, principalmente na potência – houve muitos estalos, quase bati no muro muitas vezes! — finalizou Hamilton.

A Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana, entre os dias 21 e 23 de março, direto de Xangai, com o GP da China.