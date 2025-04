Max Verstappen voltou a vencer e conquistou o GP do Japão, no Circuito de Suzuka, na madrugada deste domingo (6). O holandês dominou a prova de ponta a ponta e, apesar das investidas das McLarens, se manteve firme na liderança, garantindo sua quarta vitória consecutiva no Japão. Lando Norris e Oscar Piastri completaram o pódio.

Gabriel Bortoleto terminou a corrida na 19ª colocação. O brasileiro, mais uma vez, não conseguiu pontuar e ficou atrás de seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que cruzou a linha de chegada na 16ª posição.

Gabriel Bortoleto no Circuito de Suzuka, no Japão (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

Como foi a corrida do GP do Japão?

Largada

Max Verstappen manteve a liderança com autoridade, enquanto Lando Norris e Oscar Piastri seguiram fechando o top 3. Yuki Tsunoda ganhou algumas posições nas voltas iniciais e segurou a 13ª colocação. Gabriel Bortoleto teve uma largada difícil — demorou a sair e ainda patinou na pista, o que o fez cair para a última posição.

A primeira disputa mais intensa foi entre Fernando Alonso e Pierre Gasly. Os dois chegaram a se tocar, mas o experiente espanhol conseguiu se defender e manteve a posição à frente do francês.

Reclamações de Verstappen

Kimi Antonelli acabou escapando da pista e cortou a chicane, mas mesmo com o erro, o jovem italiano da Mercedes seguiu na sexta colocação. Já na abertura da terceira volta, Max Verstappen relatou problemas no carro — reclamou do comportamento ao subir as marchas, especialmente no primeiro setor, onde a performance parecia mais comprometida. Ainda assim, o holandês mantinha uma vantagem confortável de 1s1 para Lando Norris.

Sétima colocação de Hamilton e a irritação de Albon

Lewis Hamilton fez uma bela manobra, mergulhou por dentro e superou Isack Hadjar para assumir a sétima colocação. Enquanto isso, até a volta seis, Max Verstappen seguia absoluto na liderança, abrindo 1s7 de vantagem sobre Lando Norris.

Alexander Albon demonstrou irritação no rádio ao reclamar das trocas de marcha. Enquanto o problema de Verstappen parecia estabilizado, o tailandês não escondia o incômodo. Mesmo calçado com pneus duros, Gabriel Bortoleto partiu para cima de Jack Doohan, que usava compostos macios. No fim das contas, nem precisou de tanto esforço: o australiano foi aos boxes e o brasileiro ganhou mais uma posição.

Blefe da McLaren

Carlos Sainz repetiu o erro de Antonelli e passou reto pela chicane. Pouco depois, a McLaren mandou no rádio: “Boxes para ultrapassar Verstappen” — mas Norris seguiu na pista. A equipe inglesa tentou um blefe para forçar a Red Bull a reagir na estratégia. Mesmo assim, Norris conseguiu reduzir levemente a diferença e ficou a 1s5 de Verstappen.

Verstappen e Norris nos boxes

A Red Bull não deixou barato. Assim que Max Verstappen perguntou se podia pisar fundo, recebeu sinal verde da equipe. Oscar Piastri foi para nos boxes, e logo depois, Norris e Verstappen vieram juntos. Eles retornaram para a pista praticamente lado a lado e chegaram a se atrapalhar um pouco — o britânico derrapou e perdeu terreno para o rival.

No rádio, Norris reclamou dizendo que o carro #1 da Red Bull o empurrou para fora da pista. Verstappen, por sua vez, respondeu direto: “Ele que dirigiu sozinho para a grama.”

Liderança de Kimi Antonelli, o piloto mais jovem da história da Fórmula 1 a liderar uma corrida

Nico Hülkenberg fez sua parada nos boxes, permitindo que Bortoleto subisse para a 17ª posição. Após o incidente entre Norris e Verstappen, Antonelli assumiu a liderança, pois ainda não havia realizado sua parada. Lewis Hamilton e Isack Hadjar, que também não haviam feito pit stops, completavam o top 3, com Verstappen em quarto e Norris em sexto. Antonelli, com essa liderança, se tornou o piloto mais jovem da história da Fórmula 1 a comandar uma corrida.

Bortoleto ganhou algumas posições com as paradas nos boxes, mas acabou sendo ultrapassado por Albon, caindo para a 13ª colocação. Isack Hadjar fez uma boa manobra ao colocar o carro para fora da reta principal e ultrapassar Sainz, assumindo o nono lugar. Hamilton, que estava na segunda posição, fez sua parada nos boxes e caiu para a sétima colocação. Antonelli também fez sua parada e, com isso, Verstappen reassumiu a liderança. Gabriel, por sua vez, fez seu pit stop e caiu para a penúltima posição.

Oliver Bearman tentou ultrapassar Carlos Sainz, mas ambos acabaram se tocando, o que fez com que o espanhol mantivesse o 17º lugar. Enquanto isso, Max Verstappen seguia firme na liderança, com uma vantagem de 1s3 sobre Lando Norris. O britânico reduziu a diferença para 1s2, enquanto Oscar Piastri se aproximava, com apenas 1s1 de desvantagem para seu companheiro de equipe.

O equilíbrio das três primeiras posições

O top 3 ficou bastante equilibrado no final da corrida. Oscar Piastri registrou 1m31s4 na última volta, enquanto Lando Norris e Max Verstappen marcaram 1m31s5. Apesar da proximidade, não houve ataques, e a distância entre os pilotos foi bem pequena. Gabriel Bortoleto permaneceu na 19ª colocação, 0s7 atrás de Esteban Ocon. Piastri tentou usar a asa móvel para encurtar a distância para Norris, mas não conseguiu se aproximar o suficiente para tentar uma ultrapassagem.

Vitória de Max Verstappen

Max Verstappen vence GP do Japão, em Suzuka (Foto: Philip FONG / AFP)

Apesar das investidas das McLarens, Max Verstappen se manteve firme na prova e conquistou o GP do Japão. Esta é a 64ª vitória do holandês na carreira. Lando Norris e Oscar Piastri completaram o pódio.