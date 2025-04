Circuito de Suzuka: saiba tudo sobre a lendária pista da Fórmula 1

O Circuito de Suzuka é um dos templos sagrados do automobilismo mundial. Localizado na cidade de Suzuka, no Japão, o traçado é conhecido por seu formato único em "8", o único do tipo no calendário da Fórmula 1. Com 5,807 km de extensão, 18 curvas e uma altíssima exigência técnica, a pista japonesa é palco de corridas memoráveis e decisões de título históricas. O Lance! te conta tudo sobre o Circuito de Suzuka.

Projetado em 1962 pelo engenheiro holandês John "Hans" Hugenholtz, a pedido de Soichiro Honda, o circuito foi originalmente idealizado como pista de testes para a Honda. A estreia na Fórmula 1 aconteceu apenas em 1987, mas desde então Suzuka se consolidou como uma das paradas mais aguardadas da temporada.

Características técnicas da pista de Suzuka

Durante o Grande Prêmio do Japão, os pilotos completam 53 voltas, totalizando 307,471 km. A velocidade média é alta e o traçado exige o máximo da precisão dos pilotos, com curvas rápidas como a 130R, sequências técnicas como as S-Curves, e pontos críticos como a Casio Triangle, onde muitas disputas são decididas.

O recorde de volta em corrida é de Lewis Hamilton, que marcou 1:30.983 em 2019 com a Mercedes.

As múltiplas configurações e modificações

Desde sua criação, Suzuka passou por diversas modificações para melhorar a segurança. Em 1983, foi adicionada a chicane Casio para reduzir a velocidade na reta dos boxes. Nos anos seguintes, curvas como Spoon, Degner e Dunlop foram ajustadas com novas áreas de escape.

Em 2002 e 2003, o circuito foi novamente modificado para torná-lo mais seguro e moderno. Após o acidente fatal de Jules Bianchi em 2014, mudanças significativas foram feitas no setor da curva Dunlop, com revisão das medidas de segurança e a instalação de um novo guindaste fixo.

O circuito também pode ser utilizado em outras quatro configurações além do traçado principal: o traçado leste, o oeste (versões para carros e motos), e a variante completa para motociclismo.

Os maiores vencedores de Suzuka

Ao longo dos anos, Suzuka viu alguns dos maiores pilotos da história brilharem em seu traçado. O recordista de vitórias é Michael Schumacher, com 6 triunfos (1995, 1997, 2000, 2001, 2002 e 2004). Em seguida, aparece Lewis Hamilton, com 5 vitórias (2007 no Fuji, 2014, 2015, 2017 e 2018 em Suzuka).

Sebastian Vettel também teve grande sucesso no Japão, vencendo 4 vezes (2009, 2010, 2012, 2013). Max Verstappen é o nome mais recente da lista de campeões, com 3 vitórias consecutivas entre 2022 e 2024, todas pela Red Bull.

Equipes com mais vitórias em Suzuka

Diversas equipes dominaram o circuito ao longo das décadas:

McLaren : 7 vitórias (1988, 1991, 1993, 1998, 1999, 2005, 2011)

: 7 vitórias (1988, 1991, 1993, 1998, 1999, 2005, 2011) Ferrari: 7 vitórias (1987, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

7 vitórias (1987, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) Red Bull: 6 vitórias (2009, 2010, 2012, 2013, 2022, 2023)

6 vitórias (2009, 2010, 2012, 2013, 2022, 2023) Mercedes: 6 vitórias (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

6 vitórias (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) Benetton: 3 vitórias (1989, 1990, 1995)

3 vitórias (1989, 1990, 1995) Williams: 3 vitórias (1992, 1994, 1996)

3 vitórias (1992, 1994, 1996) Renault: 1 vitória (2006)

Momentos marcantes e decisões de título

Suzuka foi palco de 13 decisões de título mundial, incluindo momentos históricos como:

A primeira conquista de Ayrton Senna (1988) As colisões polêmicas entre Senna e Prost (1989 e 1990) A consagração de Damon Hill (1996), Mika Häkkinen (1998 e 1999) e Michael Schumacher (2000) O título de Sebastian Vettel em 2011 e o de Max Verstappen em 2022

A tradição do circuito japonês como palco de grandes definições apenas reforça sua importância na história da Fórmula 1.

Degner, Spoon e 130R: curvas lendárias

Algumas curvas de Suzuka se tornaram icônicas. A 130R é uma das curvas de alta velocidade mais desafiadoras da F1. A Spoon Curve exige controle fino do carro em duas perna sérias. A Degner, que virou duas curvas desde 1987, foi batizada em homenagem ao piloto Ernst Degner.