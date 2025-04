Jovem da Mercedes se torna piloto mais novo a liderar corrida na Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, se tornou o mais jovem piloto a liderar uma corrida na história da Fórmula 1. O feito foi alcançado neste domingo (6), durante o GP do Japão, no Circuito de Suzuka. Com apenas 18 anos, sete meses e 12 dias, o novato assumiu a liderança em parte da prova, superando por três dias o recorde anterior de Max Verstappen.

Max Verstappen, por sua vez, liderou pela primeira vez uma corrida no GP da Espanha, em sua estreia pela Red Bull. Naquele momento, o tetracampeão mundial tinha 18 anos, sete meses e 15 dias e, além da liderança, conquistou a vitória. Ele também se tornou o piloto mais jovem a vencer na Fórmula 1.

Kimi Antonelli largou na sexta posição em Suzuka e escolheu iniciar a prova com pneus médios. Com a parada dos líderes, o piloto da Mercedes assumiu a liderança na volta 22 e chegou a abrir quase cinco segundos de vantagem para Lewis Hamilton, que também não havia feito a sua parada.

Andrea Kimi Antonelli é o piloto mais jovem a registrar a volta mais rápida em uma corrida

Andrea Kimi Antonelli no Circuito de Suzuka, no Japão (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

Outra marca significativa foi atingida por Andrea Kimi Antonelli. O piloto demonstrou grande velocidade na parte final da corrida, marcando o melhor tempo da disputa em Suzuka: 1m30s965 — o único a virar abaixo de 1m31. Com isso, ele superou mais uma marca de Max Verstappen, tornando-se o piloto mais jovem a registrar a volta mais rápida em uma corrida. O holandês havia alcançado esse feito pela primeira vez no GP do Brasil de 2016, quando já tinha 19 anos.

Como foi o GP do Japão?

Max Verstappen conquistou sua 64ª vitória na Fórmula 1 ao vencer o GP do Japão no Circuito de Suzuka. O holandês dominou a prova do início ao fim, apesar das investidas das McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri, que completaram o pódio. Gabriel Bortoleto terminou em 19º lugar, sem pontuar na corrida. Com o triunfo, Verstappen se aproximou da liderança do campeonato, ficando a apenas um ponto de Norris, o atual líder.

Gabriel Bortoleto terminou a corrida na 19ª colocação. O brasileiro, mais uma vez, não conseguiu pontuar e ficou atrás de seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que cruzou a linha de chegada na 16ª posição.