Um dos maiores pilotos de Fórmula 1 do mundo, Ayrton Senna será tema de painel no Web Summit, conferência de tecnologia e inovação no Rio de Janeiro. A palestra tem como tema a tecnologia criativa aliada à construção do legado esportivo de Senna e acontece em 28 de abril, a partir das 11h (de Brasília).

Ana Simões, diretora de marketing da marca Senna será oradora do painel que tem como foco a celebração do legado de Ayrton Senna em exposição durante o GP de São Paulo de 2024. Na ocasião, foi utilizado tecnologia imersiva, narrativa gamificada e artifícios de inteligência artificial.

Durante o GP de São Paulo, shoppings de todo o Brasil receberam a exposição "Eu, Ayrton Senna da Silva, 30 anos". A mostra contou com recursos tecnológicos imersivos onde os fãs se sentiam próximos do piloto de Fórmula 1. O próprio piloto narrava a sua carreira com voz criada por inteligência artificial. Um circuito virtual também foi criado para a exposição.

Piloto Ayrton Senna morreu em 1994, durante o GP de Ímola (Foto: Philip Littleton/AFP)

O Web Summit acontece no Rio Centro, na Barra Olímpica, Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro. A abertura será em 27 de abril e o encerramento no dia 30 do mesmo mês. Os ingressos continuam disponíveis no site do evento.

