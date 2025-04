Senna no GP do Japão de F1: relembre o tri em Suzuka

Quando se fala em Ayrton Senna, é inevitável lembrar do Circuito de Suzuka. Foi lá, no Japão, que o brasileiro escreveu três dos capítulos mais importantes da sua carreira na Fórmula 1, conquistando seus três títulos mundiais em 1988, 1990 e 1991. As vitórias em Suzuka transcendem o esporte e se tornaram parte da lenda que é Senna. O Lance! relembra as vitórias de Senna no GP do Japão de F1.

O traçado desafiador de Suzuka combinava perfeitamente com o estilo agressivo e técnico de Senna. Com curvas de alta velocidade, mudanças rápidas de direção e exigência máxima de concentração, a pista japonesa se tornou um palco ideal para que o piloto mostrasse seu talento. Não por acaso, o brasileiro sempre teve uma relação especial com o circuito, onde protagonizou algumas das corridas mais marcantes de sua trajetória.

Além das vitórias e títulos, o que aconteceu em Suzuka também ajudou a moldar a imagem de Senna como competidor intenso, estratégico e emocional. Do domínio absoluto na chuva em 1988, passando pela polêmica colisão com Prost em 1990 até o gesto de grandeza em 1991, cada passagem por Suzuka acrescentou uma nova camada ao mito de Ayrton Senna.

As conquistas de Senna no GP do Japão de F1

1988: a primeira conquista com show de recuperação

A temporada de 1988 foi marcada pelo absoluto domínio da McLaren, com Senna e Alain Prost vencendo 15 das 16 corridas. No Japão, penúltima etapa do campeonato, Senna precisava vencer para garantir o título.

A corrida começou de forma dramática. Senna, que largava na pole, teve problemas e caiu para 14º logo na largada. Com pista molhada e mostrando sua habilidade absurda na chuva, iniciou uma recuperação espetacular. Passando carro após carro com ultrapassagens de tirar o fôlego, alcançou Prost, o ultrapassou e venceu a corrida, garantindo seu primeiro título mundial.

continua após a publicidade

Foi um marco não apenas para o Brasil, mas também para a história da Fórmula 1, consagrando Senna como um gênio das pistas.

1990: a revanche de Senna e a polêmica colisão com Prost

Dois anos depois, em 1990, Senna chegou a Suzuka em mais um duelo decisivo contra Alain Prost, agora na Ferrari. A tensão era altíssima, especialmente após os eventos do ano anterior, quando Senna acusou a direção da Fórmula 1 de favorecer Prost em uma decisão polêmica.

Na largada, Senna saiu da pole position, mas como sua posição era do lado sujo da pista, Prost conseguiu tomar a dianteira. Na primeira curva, Senna manteve o acelerador e acertou o carro de Prost, tirando os dois da corrida.

O resultado eliminou matematicamente as chances de Prost no campeonato, e Senna sagrou-se bicampeão mundial de forma polêmica. O episódio dividiu opiniões, mas consolidou ainda mais a imagem combativa e intensa de Senna nas pistas.

1991: o tricampeonato com gesto de grandeza

A temporada de 1991 foi dominada por Senna e sua McLaren, que chegaram ao Japão com ampla vantagem. Precisando apenas de um segundo lugar para garantir o título, Senna controlou a corrida desde o início.

Na volta final, já com a vitória assegurada, Senna diminuiu o ritmo e cedeu a primeira posição ao companheiro de equipe Gerhard Berger, como reconhecimento pelo apoio ao longo da temporada.

Com o segundo lugar, Senna conquistou seu terceiro título mundial, tornando-se o primeiro piloto brasileiro tricampeão na Fórmula 1. Mais uma vez, Suzuka foi o palco da consagração de um dos maiores de todos os tempos.

Legado imortal

As três conquistas de Ayrton Senna em Suzuka são parte indissociável de seu legado. Em um circuito desafiador, em condições extremas e contra rivais duros, Senna mostrou tudo o que o tornou uma lenda: talento, coragem, técnica e paixão. Suzuka é, para sempre, sinônimo de Ayrton Senna na Fórmula 1.